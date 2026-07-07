Nueva seremi de Desarrollo Social de Aysén por viaje al extranjero durante licencia médica: “Fue solo por desconocimiento”

Este martes, se reveló que la recién asumida seremi de Desarrollo Social y Familia de la Región de Aysén, Luz Villegas, habría salido del país mientras se encontraba con licencia médica, según se consignó en un reportaje de Fast Check.

De acuerdo con lo señalado en el citado medio, el viaje se produjo cuando Villegas se encontraba en reposo prescrito; con esta información, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) habría dejado sin efecto la autorización de la licencia.

Consultada por ello, la autoridad reconoció los hechos. Según consignó el medio regional El Divisadero, Villegas sostuvo que “acá no hubo un aprovechamiento de una licencia médica como se quiso interpretar“. “Yo reconozco el error, porque puede haber sido un error haber hecho el tránsito. Pero no lo hice con una mala intención, fue solo por desconocimiento, como le sucedió a mucha gente”.

“Este es un proceso que revisó posteriormente la Suseso (Superintendencia de Seguridad Social) para darle mayor transparencia a los procesos administrativos. De hecho, todos los antecedentes fueron puestos a disposición del nivel central. Ellos tienen todos los antecedentes, tanto médicos como de tránsito. Yo apenas retorné a la región, empecé con mi tratamiento. Era una condición de salud que venía desde hace mucho tiempo, más de un mes, que una parte del tratamiento se hizo en el norte y yo acá seguí el tratamiento“, agregó.

Además, respecto a su nombramiento, agregó que “todos los antecedentes se entregaron” y que “si ellos tomaron la decisión de dejarme como seremi de Desarrollo Social es porque tenían a la mano todos los antecedentes y saben que hoy no existe ningún proceso administrativo ni jurídico, ni nada que implique que yo no pueda asumir”.

¿Cuándo se puede salir del país bajo licencia médica?

Cabe recordar que bajo licencia médica no se puede realizar trabajos dependientes ni independientes, participar en voluntariados, estudiar ni salir del domicilio por razones que no sean médicas, salvo en el caso de tratamientos psiquiátricos. La única excepción de salir del país corresponde a licencias prenatales, postnatales y al permiso postnatal parental, según lo informado por el Compin.

Si no se cumplen estas condiciones, habilita al ente a dejar sin efecto la autorización, como ocurrió en esta situación, según Fast Check.

La recién asumida autoridad llega a la Secretaría Regional Ministerial luego de que Marcia Raphael dejara el cargo en junio para asumir como subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, luego de la polémica salida de Daniela Castro.

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