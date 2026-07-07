Republicanos arremete contra la contralora por situación de Steinert: Senador Squella afirma que “hay algunos excesos en las atribuciones de la Contraloría”

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió a la dura resolución emitida por la Contraloría contra la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quien solo duró 69 días como secretaria de Estado designada por el Presidente José Antonio Kast.

Respecto a este punto, en conversación con Radio Agricultura, Squella sostuvo que “yo creo que esto es un buen llamado a que todas las instituciones ejerzan su rol en base a lo que conocemos como principio de legalidad. Que ya no se ejerzan atribuciones más allá de lo que se tiene —paradójicamente— era lo que se le atribuía a la exministra”.

“Pero en estricto rigor, yo lo que veo es un pronunciamiento más bien en el mérito de la decisión que está tomando para ejercer el control de las policías una exministra”, añadió.

Consultado si cree que la Contraloría se está excediendo, aseguró que “hace tiempo veo algunos excesos en el plano de las atribuciones de la Contraloría“.

En esa misma línea, puntualizó que “a mí me gustaría revisar si es que es correcto que tanto el poder como el ejercicio de un rol tan importante descansen en una sola persona, o si debiéramos hablar de un órgano colegiado”.

Posteriormente, acotó que “no es la primera vez que lo vemos en la Contraloría y quizás en esta oportunidad ya da para pensar en algún elemento más significativo”.