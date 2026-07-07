Alicia Lira es reconocida con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2026 por su “contribución en la búsqueda de verdad, justicia y reparación”

El Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) otorgó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2026 a Alicia Lira Matus.

La defensora de DD. HH. y presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) fue distinguida sobre un total de 15 postulaciones por su “importante contribución en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura, así como por su sostenido trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos durante las últimas cinco décadas”.

Lira nació en Concepción en 1948 y desde joven fue dirigenta sindical. El INDH señaló que “tras el golpe de Estado fue perseguida políticamente y en 1986 la Central Nacional de Informaciones (CNI) asesinó a su esposo, Felipe Rivera. Estos hechos la impulsaron a unirse a la Agrupación de Familiares de Presos Políticos y, más tarde, pasó a integrar la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), organización que preside desde 2009″.

El director de la institución, Yerko Ljubetic, expresó que destacar la labor de Lira “refleja la vigencia de la lucha que ella encarna, que no es otra que la convicción de un país comprometido con la verdad y la justicia”.

Y añadió que “en momentos en que algunos han relativizado los hechos ocurridos durante los años más duros que ha atravesado Chile y su gente, este galardón constituye una señal clara de la convicción que debemos cuidar: los cimientos democráticos que sostienen la vida que tenemos en común”.

En tanto, Alicia Lira manifestó: “Para mí, este reconocimiento ante tantas compañeras que hemos luchado en este largo camino, por la verdad, por la justicia, con obstáculos, con dificultades, es un acto tan reparatorio y tan digno. Yo lo comparto con todas esas compañeras, las de provincia, las de regiones, con las que hemos estado durante décadas en distintos lugares”.

La ceremonia de entrega oficial del premio será el próximo miércoles 22 de julio.