Trump insiste en que EE.UU. debe controlar Groenlandia pero admite que la presión “dañaría su relación con la OTAN”

(CNN) – El presidente Donald Trump volvió a plantear este martes que Estados Unidos debería controlar Groenlandia, aunque reconoció que presionar en esa dirección “dañaría su relación con la OTAN”. Las declaraciones ocurrieron durante una reunión bilateral previa a la cumbre de la alianza en Ankara.

Trump argumentó que Dinamarca no destina recursos suficientes al desarrollo del territorio y advirtió que la expansión de China y Rusia en el Ártico eleva la importancia estratégica de la isla. “Groenlandia no ayuda a Dinamarca, Dinamarca no gasta dinero para ayudar realmente a Groenlandia, pero es una parte importante para los Estados Unidos”, afirmó el mandatario. Su conclusión fue directa: “Debería ser controlada por los Estados Unidos, no por Dinamarca”.

Una postura que no descarta medidas agresivas

Trump ya había rehusado anteriormente descartar una acción militar como vía para adquirir el territorio, aunque en el Foro Económico Mundial de Davos se inclinó por la vía de un acuerdo marco a largo plazo.

Sin embargo, funcionarios de su administración mantienen abierta la posibilidad de medidas más contundentes, al sostener que Groenlandia es esencial para la seguridad nacional del país.