UDI advierte “consecuencias muy graves para la convivencia escolar” tras fallo del TC sobre Escuelas Protegidas

Los diputados de la UDI Sergio Bobadilla, Ricardo Neumann y Eduardo Cretton advirtieron que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) respecto al proyecto de Escuelas Protegidas tendrá “consecuencias muy graves para la convivencia escolar” porque se da una señal de “mayor permisividad frente a la violencia en los establecimientos educacionales”.

Ayer lunes, la entidad declaró inconstitucionales los artículos relativos a la facultad policial para revisar vestimentas y mochilas de estudiantes en colegios sin orden de un fiscal, la prohibición de vestimentas con apología a la violencia, las sanciones para quienes interrumpan las clases y la pérdida de la gratuidad universitaria para personas condenadas por hechos de violencia.

Si bien los gremialistas dijeron respetar la decisión del organismo, señalaron que no la comparten, particularmente por la decisión de eliminar la norma que impedía acceder a la gratuidad universitaria en el caso de alumnos condenados por cometer delitos graves contra la vida o la integridad física.

Según señalaron, la Bancada UDI está evaluando presentar una reforma constitucional que permita habilitar la pérdida de dicho beneficio.

Bobadilla, Neumann y Cretton apuntaron contra la oposición y emplazaron a la izquierda a “hacerse cargo” de las “graves consecuencias” que provocará la sentencia.

“Cada vez que se debilitan las herramientas para enfrentar la violencia en los establecimientos, quienes terminan pagando el costo son los miles de alumnos del país que sí quieren estudiar y aprender”, plantearon.

Además, comentaron que es contradictorio que “los mismos sectores que durante años criticaron al TC hoy hayan recurrido a este organismo” y que es “incomprensible que quienes dicen defender la educación pública estén eliminando una ley que, precisamente, apunta a combatir la violencia escolar y recuperar los establecimientos como espacios seguros para los alumnos”.

Y que “si a la izquierda de verdad le preocupara el futuro de los niños y jóvenes de nuestro país, jamás habrían acudido al TC para terminar defendiendo a los violentistas y a los overoles blancos, que durante años han destruido la educación pública y han sembrado el miedo al interior de las comunidades educativas”.