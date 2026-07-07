Dura condena contra Enel y Metrogas: Deberán pagar más de $365 millones por explosión en Recoleta que obligó a demoler edificio

El Decimoquinto Juzgado Civil de Santiago condenó a las empresas Enel y Metrogas a pagar solidariamente una indemnización de $365.630.000 por concepto de daño emergente y moral, tras establecer su responsabilidad en una explosión ocurrida en septiembre de 2017 en la comuna de Recoleta.

Según lo informado por el Poder Judicial, el fallo de la magistrada Carolina Montecinos determinó que el siniestro, que provocó la destrucción y posterior demolición de un edificio en la calle Bombero Núñez, se debió al actuar negligente de ambas distribuidoras al no mantener el aislamiento ni las distancias de seguridad necesarias entre sus redes.

De acuerdo a la resolución, el origen del evento se produjo por el deterioro y falta de mantención de las líneas de Enel, cuyos cables desprovistos de protección transmitieron calor y perforaron una tubería de polietileno de Metrogas, generando la fuga de gas.

El tribunal desestimó los argumentos de la eléctrica sobre la intervención de terceros y acreditó que la empresa de gas infringió el Reglamento de Seguridad para el Transporte y Distribución de Gas de Red, al no coordinar los rangos de separación técnica con la red preexistente durante obras viales en el sector.

En su fallo, el tribunal señaló que “ha de tenerse por establecido el actuar culpable de Metrogas en cuanto infringió las normas que regulan el diseño e instalación de la red de gas y no coordinarse con ENEL para efectos de proteger la estructura de distribución de su servicio, desde que realizó el procedimiento de relining sin considerar la existencia de la líneas de distribución eléctrica existentes en el sector de modo de resguardar la adecuada distancia entre aquellas; y por su parte, ENEL desentendió su obligación de mantener en buen estado la red de distribución eléctrica, existiendo cables con deterioros, de modo de evitar daños a personas o terceros”.