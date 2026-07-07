Alerta Sanitaria Oncológica: Gobierno informa que se ha gestionado el 99,9% de los casos que están en lista de espera

El Gobierno informó que se ha logrado gestionar el 99,9% de los casos que se encuentran en lista de espera, en el marco de la Alerta Sanitaria Oncológica declarada hace tres meses.

La iniciativa es una estrategia que busca reducir los tiempos de espera para “quienes buscan un diagnóstico o un tratamiento oportuno, tanto en caso de garantías GES como No GES registradas al 31 de enero de 2026”.

En ese sentido, la alerta contó con $154 mil millones adicionales a nivel nacional para cubrir la prestación, el tratamiento, las quimioterapias y los exámenes.

De acuerdo a las autoridades, se ha usado un modelo de tres fases para gestionar los casos que se encuentran en espera:

Identificación y validación

Vinculación y contacto

Resolución y acompañamiento

Como se anunció hace algunos días, el Ministerio de Salud (Minsal) está realizando una gira por Chile entre el 6 y 10 de julio para “agradecer a los equipos que hicieron posible el cumplimiento de la Alerta Sanitaria Oncológica”.

La ministra May Chomali dijo que “durante esta semana vamos a recorrer Chile para hacer algo muy simple, pero muy importante: decir gracias. Gracias a los miles de funcionarios y funcionarias de la salud del país que hicieron posible cumplir en 90 días con el objetivo del Plan Alerta Oncológica de reducir los tiempos de espera para 30 mil pacientes que llevaban meses esperando atención”.

“Este despliegue no es solo un reconocimiento a quienes estuvieron en los hospitales, pabellones, centros de llamados y contactabilidad, acompañando a los usuarios, sino también un mensaje de esperanza para los pacientes con cáncer, de que es posible entregarles la atención que necesitan en tiempos razonables y dejar atrás el temor y la incertidumbre que esta enfermedad genera en ellos y en sus familias”, agregó.