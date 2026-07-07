Mundial 2026: La programación para este martes 7 de julio

El Mundial 2026 vive este martes 7 de julio una jornada clave, con los dos últimos partidos de los octavos de final.

La programación tendrá primero a Argentina, vigente campeona del mundo, frente a Egipto, en un cruce que reunirá a dos figuras de alcance global: Lionel Messi y Mohamed Salah.

Más tarde será el turno de Colombia, que enfrentará a Suiza en busca de meterse entre los ocho mejores de la Copa del Mundo.

Qué partidos se juegan hoy en el Mundial 2026

La jornada de este martes contempla dos encuentros por los octavos de final del torneo.

El primero será entre Argentina y Egipto, programado para las 12:00 horas de Chile, en el Atlanta Stadium.

Luego, Suiza y Colombia se enfrentarán desde las 16:00 horas de Chile, en el BC Place de Vancouver, Canadá.

Programación del Mundial 2026 para hoy

Argentina vs. Egipto

Martes 7 de julio

12:00 horas de Chile

Atlanta Stadium

Martes 7 de julio 12:00 horas de Chile Atlanta Stadium Suiza vs. Colombia

Martes 7 de julio

16:00 horas de Chile

BC Place, Vancouver

Dónde ver los partidos del Mundial 2026 este martes

Los partidos de este martes por el Mundial 2026 serán transmitidos en Chile por DSports, señal disponible para clientes de DirecTV.

Además, los encuentros podrán seguirse por streaming a través de DGO, Paramount+ y DAZN.

Qué equipos podrían avanzar a cuartos de final

Los ganadores de ambos partidos se enfrentarán entre sí en los cuartos de final del Mundial 2026.

De esta manera, el vencedor del cruce entre Argentina y Egipto jugará en la siguiente ronda contra el ganador del partido entre Suiza y Colombia.

La llave se suma a un cuadro que ya tiene clasificados a selecciones como Francia, Marruecos, Noruega, Inglaterra, España y Bélgica.