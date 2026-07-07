La letra chica del informe del FMI: pensión mínima, gasto social y deuda bajo 45% entre las alertas para Chile

El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre Chile no solo corrigió una cifra de crecimiento. También dejó una advertencia de fondo para el Gobierno: el margen fiscal será estrecho y mantener la deuda pública bajo control exigirá nuevas medidas.

En la conclusión de la Consulta del Artículo IV, el organismo proyectó que la economía chilena crecerá 1,8% en 2026 y repuntará a 2,6% en 2027, impulsada por mayores precios del cobre.

Pero más allá del ajuste en la estimación del PIB, el documento puso el acento en la sostenibilidad de las cuentas públicas, las presiones de gasto y la necesidad de priorizar reformas para cumplir las metas fiscales comprometidas por las autoridades.

La advertencia por la deuda pública

Uno de los puntos centrales del informe apunta a la deuda. El FMI sostuvo que mantener la relación deuda/PIB por debajo del 45% exigirá esfuerzos fiscales adicionales, especialmente en un escenario marcado por crecientes presiones de gasto.

El organismo valoró el mayor realismo en los supuestos macroeconómicos y las medidas de consolidación anunciadas, pero advirtió que eso no será suficiente para alcanzar los objetivos trazados a mediano plazo.

“Si bien celebraron un mayor realismo en los supuestos macroeconómicos, señalaron que se necesitarían medidas adicionales para lograr estos objetivos en medio de crecientes presiones de gasto”, indicó el FMI.

La “letra chica” sobre el gasto social

El informe no se limitó a pedir disciplina fiscal en términos generales. También identificó áreas donde, a juicio del organismo, Chile podría mejorar la eficiencia del gasto público.

Entre ellas, mencionó una mejor focalización de la pensión mínima garantizada y la consolidación de programas sociales fragmentados.

Según el FMI, ese tipo de ajustes podría fortalecer la eficiencia del gasto sin dejar de proteger a los sectores más vulnerables.

Plan Nacional de Reconstrucción bajo revisión

Otro punto sensible fue el Plan Nacional de Reconstrucción. El organismo recomendó que sus reformas sean priorizadas y ordenadas cuidadosamente, considerando tanto sus costos fiscales como su impacto sobre el crecimiento.

La advertencia apunta a que nuevas medidas, incluidas eventuales reformas tributarias u otras iniciativas, deben evaluarse con cautela para no tensionar aún más las cuentas públicas.

En esa línea, el FMI valoró las iniciativas para racionalizar el gasto y mejorar su eficiencia, pero insistió en que el diseño y el ritmo de las reformas serán claves para preservar la sostenibilidad fiscal.

Inflación sobre la meta y rol del Banco Central

El organismo también advirtió que la inflación se mantendría temporalmente por sobre la meta del Banco Central durante 2026 y comienzos de 2027, antes de volver a converger.

Entre los riesgos de corto plazo, mencionó un período prolongado de precios altos del petróleo, que podría presionar tanto la actividad económica como los precios internos.

Ante ese escenario, el FMI sostuvo que el Banco Central debería estar preparado para endurecer la política monetaria si fuera necesario.

Las reformas que podrían mejorar el panorama

Pese al tono de advertencia, el informe también identificó factores que podrían fortalecer las perspectivas de mediano plazo.

Entre ellos, mencionó precios del cobre persistentemente altos y una implementación exitosa de reformas orientadas a impulsar el crecimiento.

El FMI además alentó medidas para reducir brechas de habilidades y de género en el mercado laboral, mejorar el proceso de fijación del salario mínimo, facilitar el comercio y apoyar la innovación y la diversificación productiva.

Para el organismo, reconstruir las reservas fiscales y externas, junto con avanzar en reformas estructurales, será clave para mantener la resiliencia de Chile y elevar su potencial de crecimiento a largo plazo.