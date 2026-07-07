CMF dicta millonarias sanciones contra cinco bancos por dar créditos a deudores de pensiones alimenticias: Deberán pagar más de $50 millones en conjunto

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó a cinco bancos por infringir la Ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias.

A través de un comunicado, el organismo señaló que aplicó multas debido a que estas entidades otorgaron créditos a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

El hecho se constató el pasado 3 de julio en Santiago, tras comprobarse la entrega de financiamiento sin cumplir con la legislación.

Banco Itaú Chile recibió una multa de UF 367,33, equivalente a $14.997.358. Le sigue Banco Falabella con una sanción de UF 329,17, lo que corresponde a $13.439.332, y BancoEstado, sancionado con UF 272,26, que representa una suma de $11.115.831.

En tanto, Banco Ripley fue multado con UF 208,81, cifra que equivale a $8.525.295. La menor de las multas fue asignada a Banco Internacional, entidad que deberá abonar un total de UF 109,64, correspondiente a $4.476.382. Las resoluciones oficiales que formalizan estos cobros van desde la número 6784 hasta la 6790.