Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026: hora y dónde ver

Argentina y Egipto se enfrentarán este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo de eliminación directa.

La selección dirigida por Lionel Scaloni buscará seguir defendiendo su título mundial ante un rival que llega con Mohamed Salah como principal figura y con la ilusión de dar otro golpe en la Copa del Mundo.

A qué hora juega Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026

El partido entre Argentina y Egipto está programado para este martes 7 de julio, a las 12:00 horas de Chile.

El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, Estados Unidos.

El ganador avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará al vencedor del cruce entre Suiza y Colombia.

Dónde ver Argentina vs. Egipto en vivo

El duelo entre Argentina y Egipto será transmitido en Chile por DSports, señal disponible para clientes de DirecTV.

El partido también podrá seguirse por streaming a través de DGO, Paramount+, DAZN y Disney+ Premium.

Cómo llegan Argentina y Egipto al partido

Argentina viene de vencer por 3-2 a Cabo Verde en la ronda de los 32 mejores, resultado que le permitió instalarse entre las 16 mejores selecciones del torneo.

Egipto, en tanto, avanzó tras eliminar a Australia mediante lanzamientos penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue.