Retiran árbol de Navidad de marihuana en San Bernardo: estaba adornado con luces navideñas en plena vía pública

Este martes, durante un operativo preventivo efectuado por personal de Carabineros en la comuna de San Bernardo, se detectó un “árbol navideño” de marihuana.

La planta fue encontrada en plena vía pública, en la intersección de Avenida Santa Marta con Bombero Sirvent, y contaba con una magnitud de 3 metros de alto y 2 de circunferencia en su parte más frondosa.

Durante el operativo por flagrancia que se gestó durante el patrullaje preventivo, efectivos de la policía de la 62° Comisaría de San Bernardo anunciaron el retiro del árbol de marihuana, el cual estaba adornado con luces navideñas solares.

“Nos llama la atención porque tenía adorno navideño y una luz LED solar que le daba luz en la noche, le hacían los cuidados pertinentes para que después florezca”, señaló el capitán Luis Jara Gómez de la 62° Comisaría de San Bernardo.

Desde la institución recalcaron que, la disposición de esta planta y su magnitud, en un espacio de uso y tránsito público, significa un riesgo para la salud pública, en especial para los menores de edad.

El hecho fue inmediatamente notificado al Ministerio Público y la especie fue incautada al servicio de salud.

El capitán Luis Jara Gómez a su vez señaló que: “lamentablemente, es un producto de la normalización de la droga encontrarnos con una planta de esa magnitud en la vía pública”.