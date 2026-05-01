Gobierno estudia restringir redes sociales a menores de 16 años: “No podemos seguir sin regulación”

El Gobierno estudia una eventual restricción al acceso de menores de 16 años a redes sociales, en medio de la discusión internacional sobre el impacto de las plataformas digitales en niños, niñas y adolescentes.

Según consignó Las Últimas Noticias, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, explicó que el Ejecutivo está revisando evidencia y modelos aplicados en otros países, como Australia, además de experiencias de la Unión Europea y Estados Unidos.

“No podemos seguir sin un estándar de regulación que garantice un espacio digital seguro”, sostuvo la secretaria de Estado, al abordar la necesidad de contar con reglas que protejan a los menores en entornos digitales.

La ministra señaló que el modelo australiano fija el umbral en los 16 años bajo el principio de autonomía progresiva, que reconoce la capacidad de niños y adolescentes para tomar decisiones de acuerdo con su desarrollo.

Wulf agregó que, según una encuesta de la Subsecretaría de Evaluación Social, los niños pasan más de tres horas frente a pantallas y muchas veces utilizan el teléfono incluso después de acostarse, lo que puede afectar el sueño y el desarrollo saludable.

Los riesgos de las redes sociales en jóvenes

La autoridad también advirtió sobre riesgos asociados al uso de redes sociales, como grooming, exposición a contenido dañino, adicción, problemas de salud mental y contacto con redes delictivas.

Respecto de una posible implementación, Wulf indicó que el Ejecutivo ha iniciado conversaciones con familias, expertos, organizaciones de la sociedad civil y el mundo educativo, con el objetivo de construir una propuesta adaptada a la realidad chilena.

“Creemos que esto tiene que ir de la mano con lo que desean las familias, según sus realidades, y por eso nuestro trabajo será muy de la mano del levantamiento de opinión”, afirmó.

La ministra enfatizó que la regulación no debe limitarse a prohibir, sino también a educar y entregar herramientas a padres, madres y cuidadores para enfrentar el uso cotidiano de pantallas.

En cuanto al control de edad, Wulf sostuvo que las plataformas deben tener un rol activo. “En general, las plataformas tienen resistencia a este tipo de regulaciones, pero una vez que se regula avanzan en el cumplimiento técnico”, señaló.

La autoridad planteó que el desafío es generar condiciones para que niños y adolescentes puedan desenvolverse en un entorno digital más seguro, sin que el uso de redes afecte su descanso, desarrollo ni bienestar.