Informe detecta baja extendida en departamentos en Chile: Más de la mitad de comunas registra caídas

Los precios de los departamentos en Chile acumulan una caída de 12,1% en los últimos dos años, según un informe de Data Inmobiliaria que analizó 234.194 transacciones reales de compraventa realizadas entre abril de 2024 y abril de 2026.

De acuerdo con el estudio, el ajuste se aceleró durante el último año, período en que los departamentos registraron una baja de 8,5%. La tendencia, según la plataforma, ya impacta a más de la mitad de las comunas con suficiente volumen de datos.

El comportamiento contrasta con el mercado de casas, donde los precios muestran una variación positiva de 1,8% en doce meses. Aunque algunas comunas presentan bajas en la mediana de valores, el informe plantea que estas no configuran una tendencia estadística generalizada.

“Cuando el 44% de las comunas muestra alguna baja en mediana de casas pero casi ninguna resiste la validación estadística, lo que estás viendo es ruido de muestras pequeñas, no una tendencia de mercado”, explicó el CTO de Data Inmobiliaria, Matías Cánepa.

Entre las comunas con mayores caídas en departamentos aparecen Talcahuano, Alto Hospicio, Quinta Normal y Puerto Montt, con descensos que en algunos casos superan el 15%.

El reporte también detectó bajas moderadas, pero estadísticamente significativas, en zonas de alta actividad inmobiliaria como Santiago Centro, Ñuñoa, Maipú y Estación Central.

Según Cánepa, el ajuste no responde solo a cambios en el tipo de propiedad vendida. El análisis utilizó modelos econométricos para comparar inmuebles equivalentes en superficie, calidad y características estructurales.

“Lo que estamos viendo en los departamentos no es ruido estadístico. Es una corrección que lleva dos años, que se aceleró en los últimos doce meses y que todavía no muestra señales de piso”, sostuvo el ejecutivo.

Desde Data Inmobiliaria señalaron que el escenario puede abrir oportunidades para compradores con horizonte de largo plazo, aunque advirtieron que la selección de comuna y segmento sigue siendo clave.

“Los precios de entrada de hoy son objetivamente más bajos que los de hace 12 y 24 meses. La clave está en ser selectivo”, afirmó Joaquín Espíldora, fundador y CEO de la plataforma.