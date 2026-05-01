Simulaban trabajos en la vía para robar cobre desde alcantarillas en Valparaíso: Dos detenidos

Dos hombres fueron detenidos en Valparaíso tras ser sorprendidos por su presunta participación en el robo de cobre desde antiguas tapas de alcantarilla ubicadas bajo la Avenida España.

Según consignó BioBioChile, los sujetos simulaban realizar trabajos en la vía pública e incluso instalaban conos para desviar el tránsito mientras efectuaban forados en el pavimento.

El monitoreo mediante sistemas de seguridad permitió alertar sobre las maniobras, que se habrían repetido durante varios días en la zona, generando daños en la avenida.

El fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, explicó que los involucrados buscaban tapas de alcantarilla antiguas cubiertas con asfalto para acceder al cobre adherido a estas estructuras.

De acuerdo con Carabineros, los detenidos habían cortado trozos de cobre de cerca de 30 kilos cada uno. En el procedimiento se logró recuperar un total de 27 piezas.

El teniente coronel Daniel Guzmán, de la Prefectura de Valparaíso, indicó que los imputados registraban antecedentes por delitos similares en otras regiones del país, y que uno de ellos mantenía una condena por el mismo ilícito.

Desde el municipio, la alcaldesa Camila Nieto valoró las denuncias de vecinos, quienes alertaron sobre los constantes forados en Avenida España y permitieron focalizar la vigilancia en el sector.

La Fiscalía indaga si los detenidos forman parte de un grupo mayor, compuesto por hasta cinco personas dedicadas a este tipo de robos. La formalización se realizará este sábado, mientras que la detención fue ampliada para nuevas diligencias del OS9 de Carabineros.