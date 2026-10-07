Reprograman por tercera vez audiencia de preparación de juicio oral de Cathy Barriga: Fiscalía pide 23 años de cárcel

Para las 11:00 horas de este miércoles estaba programada la audiencia de preparación de juicio oral (APJO) para la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. Sin embargo, la instancia fue suspendida y reprogramada para el próximo 19 de octubre.

Esta era la tercera fecha que se había fijado para realizar la audiencia; su fecha inicial era febrero y posteriormente fue postergada para agosto.

Durante esta jornada, el juez del caso se inhabilitó debido a su relación laboral y de cercanía con Cristóbal Bonacic y José Miguel Barahona, quienes fueron abogados defensores de Barriga. Ambos ahora representan a su esposo, Joaquín Lavín Jr.

La otrora autoridad es acusada por un desfalco que supera los $30 mil millones y por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

La Fiscalía pide una pena de 23 años de cárcel, mientras que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicita 37 años de prisión.

En su llegada al Centro de Justicia, la exalcaldesa reiteró su inocencia y dijo que confía en el trabajo de sus abogados: “Yo soy inocente. Estoy muy tranquila con mi defensa”.

Cabe señalar que Bonacic y Barahona ya no ejercen la defensa de Barriga, quien actualmente está con representantes de la Defensoría Penal Pública.