País lluvia

Reportan truenos y relámpagos en la Región del Biobío

Por CNN Chile

30.01.2026 / 11:37

Registros muestran el paso de las lluvias y tormentas en la zona.

Las precipitaciones ya caen sobre el Gran Concepción.

De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las comunas de Tomé, Penco y Concepción en la Región del Biobío se verían afectadas por un pronóstico de tormentas eléctricas y fuertes lluvias en corto período de tiempo.

Distintos registros ya muestran truenos y relámpagos que se han producido en las zonas, acompañados de las precipitaciones.

Mira los registros a continuación:

San Pedro de la Paz/Créditos: Daniel Vilugrón

San Pedro de la Paz/Créditos: Daniel Vilugrón

San Pedro de la Paz/Créditos: Daniel Vilugrón

