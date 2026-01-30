Tormentas eléctricas y lluvia en la zona centro-sur: ¿Cuánta agua podría caer?

Permiso de Circulación 2026: Revisa cuánto pagarás este año
El fenómeno se dará en las zonas donde hace pocas semanas ocurrieron los incendios forestales, por lo que las autoridades llamaron a la población a resguardarse.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por tormentas eléctricas en cuatro regiones del país.
De acuerdo a lo informado por la institución, el fenómeno incluye “probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo”.
Las tormentas eléctricas se darán entre la madrugada y la tarde de este viernes 30 de enero.
Afectará principalmente las regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
En detalle, el fenómeno será en:
De acuerdo al portal Meteored, durante este viernes podrían caer entre 10 y 15 milímetros en las provincias de Concepción y Arauco.
#Alerta AA28/2026: [30/ene 06:01] Tormentas Eléctricas en zonas desde la región de Ñuble a la región de Los Ríos https://t.co/qlPWMNUdAg pic.twitter.com/Ta7FAqLM0B
— MeteoChile (@meteochile_dmc) January 30, 2026
