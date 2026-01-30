Tormentas eléctricas y lluvia en la zona centro-sur: ¿Cuánta agua podría caer?

El fenómeno se dará en las zonas donde hace pocas semanas ocurrieron los incendios forestales, por lo que las autoridades llamaron a la población a resguardarse.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por tormentas eléctricas en cuatro regiones del país.

De acuerdo a lo informado por la institución, el fenómeno incluye “probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo”.

Tormentas eléctricas y lluvia en la zona centro-sur

Las tormentas eléctricas se darán entre la madrugada y la tarde de este viernes 30 de enero.

Afectará principalmente las regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

En detalle, el fenómeno será en:

Ñuble (Valle, Precordillera, Cordillera)

Biobío (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

La Araucanía (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

Los Ríos (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

De acuerdo al portal Meteored, durante este viernes podrían caer entre 10 y 15 milímetros en las provincias de Concepción y Arauco.