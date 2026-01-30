País lluvia

Tormentas eléctricas y lluvia en la zona centro-sur: ¿Cuánta agua podría caer?

Por CNN Chile

30.01.2026 / 09:00

{alt}

El fenómeno se dará en las zonas donde hace pocas semanas ocurrieron los incendios forestales, por lo que las autoridades llamaron a la población a resguardarse.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por tormentas eléctricas en cuatro regiones del país.

De acuerdo a lo informado por la institución, el fenómeno incluye “probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo”.

Tormentas eléctricas y lluvia en la zona centro-sur

Las tormentas eléctricas se darán entre la madrugada y la tarde de este viernes 30 de enero. 

Lee también: Senapred solicita a la población resguardarse por tormentas eléctricas en Tomé, Penco y Concepción

Afectará principalmente las regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

En detalle, el fenómeno será en:

  • Ñuble (Valle, Precordillera, Cordillera)
  • Biobío (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)
  • La Araucanía (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)
  • Los Ríos (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

De acuerdo al portal Meteored, durante este viernes podrían caer entre 10 y 15 milímetros en las provincias de Concepción y Arauco.

DESTACAMOS

País Permiso de Circulación 2026: Revisa cuánto pagarás este año

LO ÚLTIMO

País La frustración del Ejecutivo con Sala Cuna en voz de Antonia Orellana: "Para quienes dicen que fue tiempo perdido..."
"Queja de ladronas": Imputadas por violento asalto a mujer alegan haber sido agredidas durante el robo
Estados Unidos: Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el presidente de la Reserva Federal
Tras proyecciones del INE sobre cambios demográficos: Los efectos de la baja natalidad en el mercado laboral
Tormentas eléctricas y lluvia en la zona centro-sur: ¿Cuánta agua podría caer?
PGU sube desde el 1 de febrero: Estos son los nuevos montos y topes para acceder al 100%