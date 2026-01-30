País región del biobío

Senapred solicita a la población resguardarse por tormentas eléctricas en Tomé, Penco y Concepción

Por CNN Chile

30.01.2026 / 08:34

"Hacemos un llamado a las personas, especialmente a quienes están damnificadas (por incendios forestales) y pernoctando a la interperie, a buscar resguardo", recalcó el director regional de Senapred Biobío, Alejandro Sandoval

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó a la población resguardarse debido a las tormentas eléctricas en las comunas de Tomé, Penco y Concepción, en la Región del Biobío.

“¡Atención! Por tormenta eléctrica en las comunas de Tomé, Penco y Concepción, Región del Biobío, Senapred solicita resguardarse y no permanecer a la intemperie. Para reforzar la indicación, Senapred activó mensajería SAE”, comunicó la institución en sus redes sociales.

El director regional de Senapred Biobío, Alejandro Sandoval, informó que se lanzó un “mensaje SAE de precaución, en atención al pronóstico de precipitaciones intensas en corto período de tiempo y tormentas eléctricas. Hacemos un llamado a las personas, especialmente a quienes están damnificadas y pernoctando a la interperie, a buscar resguardo”.

“Evite exponerse a riesgos en forma innecesaria, estas precipitaciones pueden provocar remociones en masa, desprendimientos de tierra; por otra parte, las tormentas eléctricas pueden provocar rayos. Si lo estima conveniente puede acudir a los albergues habilitados para dar resguardo a las personas damnificadas. Estar preparados”, agregó.

Cabe recalcar que hace dos semanas, dichas comunas fueron afectadas por incendios forestales, por lo que la mayoría de sus habitantes se encuentran damnificados y en albergues.

En cuanto al pronóstico, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por tormentas eléctricas durante la madrugada y la tarde de este viernes 30 de enero.

El fenómeno afectaría las siguientes zonas:

  • Ñuble (Valle, Precordillera, Cordillera)
  • Biobío (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)
  • La Araucanía (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)
  • Los Ríos (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

