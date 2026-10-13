Reportan semáforos apagados en diversas comunas de la RM: Revisa cuáles son las calles afectadas

A raíz de las intensas precipitaciones por el paso del sistema frontal en la zona centro, Transporte Informa de la Región Metropolitana reportó múltiples fallas de semáforos en Santiago.
De acuerdo con la entidad, las intersecciones afectadas por las tormentas eléctricas están ubicadas en las comunas de Estación Central, Las Condes, Cerro Navia, La Pintana, San Joaquín, Providencia, Santiago, Pedro Aguirre Cerda y Huechuraba.
Es por ello que llamaron a manejar con precaución y a la defensiva en las calles afectadas.
Cabe recordar que, ante el intenso fenómeno meteorológico que inundó calles y provocó más de 30 mil cortes de luz, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la Región Metropolitana.
Revisa el detalle del reporte de Transporte Informa:
PRECAUCIÓN (17:29) a semáforos apagados en varios puntos de la Región Metropolitana a la hora. Conducir a la defensiva hacia estas intersecciones https://t.co/FCIpvCDs6m
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 13, 2026
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