Reportan caída de poste de tendido eléctrico sobre auto en Vitacura: Bomberos trabaja en el lugar

Bomberos reportó la caída de postes del tendido eléctrico sobre un auto que transitaba por la comuna de Vitacura.
La situación ocurrió en Gran Vía con Vía Roja, en el sector Santa María de Manquehue.
Según informó la institución, el conductor del auto se encuentra encerrado.
En tanto, los postes caídos son de media tensión.
Cuatro unidades de Bomberos de Santiago se encuentran trabajando en la zona, que está electrificada.
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