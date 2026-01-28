País hospital el salvador

Reportan “accidente eléctrico” en Hospital del Salvador en Providencia

Por CNN Chile

28.01.2026 / 15:00

{alt}

La situación habría ocurrido en el segundo piso. Bomberos llegó hasta el lugar para atender la emergencia.

Durante la tarde de este miércoles, un accidente eléctrico afectó las dependencias del Hospital del Salvador, en la comuna de Providencia.

De acuerdo a información preliminar, la emergencia habría ocurrido en el segundo piso del inmueble.

Equipos de Bomberos se encuentran en el lugar atendiendo la situación.

La plataforma TransporteInforma comunicó que hay restricción de pistas en Avenida Salvador con Rancagua “debido a procedimiento de bomberos por accidente eléctrico al interior” del recinto médico.

En esa línea, llamó a la ciudadanía a transitar con precaución por la zona.

DESTACAMOS

País Permiso de Circulación 2026: Revisa cuánto pagarás este año

LO ÚLTIMO

País Cámara despacha a ley proyecto que moderniza el sistema de inteligencia del Estado: Estas son las principales claves
Tiempo en Chile: Altas temperaturas y mucho sol marcan el clima del jueves
Partidos de infarto: Así se definirá la Fase de Liga de la Champions League
Presidente Paz ofrece a Chile los “puertos ” de Bolivia para que se conecte con Brasil
“No será un desafío fácil”: Pablo Longueira confirma su regreso a la UDI
Nueva era demográfica: Proyectan que desde 2028 habrá más muertes que nacimientos en Chile