Reportan “accidente eléctrico” en Hospital del Salvador en Providencia

La situación habría ocurrido en el segundo piso. Bomberos llegó hasta el lugar para atender la emergencia.

Durante la tarde de este miércoles, un accidente eléctrico afectó las dependencias del Hospital del Salvador, en la comuna de Providencia.

De acuerdo a información preliminar, la emergencia habría ocurrido en el segundo piso del inmueble.

Equipos de Bomberos se encuentran en el lugar atendiendo la situación.

La plataforma TransporteInforma comunicó que hay restricción de pistas en Avenida Salvador con Rancagua “debido a procedimiento de bomberos por accidente eléctrico al interior” del recinto médico.

En esa línea, llamó a la ciudadanía a transitar con precaución por la zona.