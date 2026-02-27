Ocho reos inician huelga de hambre en Punta Peuco y acusan malas condiciones en el recinto penitenciario

En una declaración pública, los reos explicaron que el motivo de la huelga de hambre se debe a una serie de incumplimientos de Gendarmería en relación a las órdenes de no innovar, que desacataron al eliminar espacios comunes de los internos y remover las carpas y cachas del centro.

Este jueves, siete reos iniciaron una huelga de hambre en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Tiltil, antes conocido como Punta Peuco. A través de un comunicado, los encarcelados informaron que otro reo se sumó a la protesta durante este viernes.

Este viernes se informó que otro reo se integró a la protesta; se trataría de un suboficial de la tercera edad, según indicó el comunicado entregado a CNN Chile.

Según los internos del recinto, la huelga de hambre se debe a una serie de incumplimientos por parte de Gendarmería, al no acatar fallos judiciales y órdenes de no innovar, lo que atribuyeron a la administración del director nacional, Rubén Pérez.

En particular, expresaron sus reparos contra el director regional metropolitano de Gendarmería, coronel Héctor Labrín —quien fue removido ayer tras la fuga de reos ocurrida esta semana—, ya que el pasado lunes 23 de febrero le enviaron una carta advirtiendo sobre las malas condiciones del penal, sin obtener respuesta.

Los internos acusan que en el recinto penitenciario se eliminaron espacios comunes, como la biblioteca; se removieron las carpas y chacras, lo que ha generado un nivel de hacinamiento que los obligó a utilizar los comedores como dormitorios. La denuncia ocurre en medio de la transición de la cárcel para convertirse en un centro penal común.

Si bien no se conoce la identidad de los internos en huelga de hambre, Radio Biobío indicó que siete involucrados son adultos mayores con enfermedades crónicas.

¿Cuáles son los incumplimientos que denuncian?

El documento señaló que el 7 de octubre de 2025 Gendarmería inició trabajos de construcción que debían detenerse por una orden de la Corte de Apelaciones de Santiago, emitida en agosto de 2025.

“La Tercera Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago dictó orden de no innovar a Gendarmería de Chile, ordenando en síntesis que, mientras no hubiere pronunciamiento respecto del fondo del recurso, esta debía abstenerse de construir sobre sitios comunes de uso de los presos y no retirar carpas y toldos para recepción de visitas”, orden que no se cumplió, según lo expuesto en el comunicado.

En diciembre, el Juzgado de Colina confirmó que la institución penitenciaria estaba desobedeciendo una orden de la Corte de Apelaciones y exigió a la institución cumplir los fallos judiciales. Sin embargo, los internos manifestaron que Gendarmería continuó sin obedecer la orden de no innovar.

Por ello, otro juez volvió a intervenir y emitió un nuevo fallo exigiendo a la institución respetar la orden judicial. Gendarmería intentó anular este último fallo presentando un recurso legal, el que fue rechazado por la Corte de Apelaciones.

No obstante, los reos subrayaron que la entidad siguió incumpliendo las órdenes, razón por la cual iniciaron una huelga de hambre el 26 de febrero de 2026.