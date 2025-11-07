Renuncia profesor acusado de realizar biopsias a alumnos durante clases en la Universidad Finis Terrae

Hermann Zbinden, exdirector del doctorado en Ciencias del Ejercicio, presentó su renuncia tras ser acusado de practicar biopsias musculares a estudiantes sin ser médico. El caso derivó en una investigación penal, un sumario sanitario y la desvinculación de otro directivo de la universidad.

Hermann Zbinden Foncea, profesor y exdirector del doctorado en Ciencias del Ejercicio de la Universidad Finis Terrae, presentó su renuncia a la institución tras las denuncias por supuestas biopsias irregulares realizadas a estudiantes durante clases, sin contar con formación médica.

El caso fue revelado en un reportaje de Teletrece, que expuso testimonios de alumnos de doctorado que habrían sido sometidos a procedimientos invasivos en laboratorios sin autorización sanitaria. Las denuncias generaron la apertura de una investigación penal y un sumario sanitario por parte de la SEREMI Metropolitana de Salud.

La universidad informó que llevaba adelante una investigación interna y que, en ese contexto, había decidido remover a Zbinden de la dirección del programa, además de inhabilitarlo para ejercer cargos directivos o de responsabilidad académica. Sin embargo, el académico continuó impartiendo clases hasta presentar su renuncia el pasado 29 de octubre.

Sumario sanitario

En paralelo, la institución confirmó la desvinculación del director de la Escuela de Kinesiología, Claudio Villagrán Soto, ocurrida el 3 de noviembre, en el marco del mismo proceso interno. Según los antecedentes recopilados, se constató el incumplimiento de protocolos institucionales en el uso de los laboratorios.

El sumario iniciado por la autoridad sanitaria busca establecer responsabilidades por la ejecución de procedimientos médicos sin resolución vigente en recintos universitarios, lo que podría implicar sanciones administrativas.

Pese a las denuncias, Zbinden sigue desempeñándose como académico en la Universidad Francisco de Vitoria (España) y en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Además, ocupa el cargo de director de la Comisión Nacional de Control de Dopaje en Chile, organismo en el que la Universidad Finis Terrae figura como institución asociada.

Tanto Zbinden como representantes de la universidad fueron contactados por los medios, pero no accedieron a entregar declaraciones sobre el caso, que sigue bajo investigación judicial y sanitaria.