Revés para Ángela Vivanco: Defensa de la exministra renuncia en investigación en su contra por la “Trama Bielorrusa”

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago designó a un defensor público para la imputada, mientras la estatal extendió su acción judicial por soborno y lavado de activos en el denominado caso “trama bielorrusa”.

Nuevos movimientos se registraron en la investigación de la denominada “trama bielorrusa”, con la renuncia de la defensa particular de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y la ampliación de la querella de Codelco en el caso.

De acuerdo con una resolución del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, se tuvo presente la renuncia del abogado Jorge Valladares al patrocinio y poder de la imputada, quedando la defensa de Vivanco, de forma provisoria, en manos del defensor penal público Víctor Providel.

El tribunal además dejó establecido que la imputada podrá designar un abogado de su confianza en cualquier momento, mientras se mantiene la designación de la Defensoría Penal Pública para asegurar su representación en la causa.

En paralelo, la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) presentó una ampliación de su querella criminal en la misma causa, incorporando a nuevos imputados en la investigación.

Según el escrito ingresado ante el mismo tribunal, la estatal extendió la acción penal contra el exdiputado Gabriel Silber y el exalcalde Aldo Cornejo, además de una funcionaria vinculada al estudio jurídico investigado, por su presunta participación en delitos de soborno y lavado de activos.

La querella se enmarca en la investigación por eventuales pagos irregulares y gestiones indebidas relacionadas con litigios entre Codelco y el Consorcio Belaz Movitec, causa que ya mantiene a Vivanco en prisión preventiva.

En el documento, la estatal sostiene que los nuevos antecedentes reunidos en la investigación permiten ampliar la imputación contra los involucrados, apuntando a su eventual participación como coautores o cómplices en los hechos investigados.