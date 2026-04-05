Renuncia Aldo Ibani, recién asumido como seremi de Salud de Valparaíso tras controversia en redes

El Ministerio de Salud informó que la salida del ahora exseremi fue aceptada este sábado. En su reemplazo asumirá de forma subrogante Carlos Zamora, hasta ahora jefe del Departamento de Salud Pública.

El Ministerio de Salud aceptó este sábado la renuncia de Aldo Ibani al cargo de seremi de Salud de la Región de Valparaíso, en medio de una controversia que durante las últimas horas escaló en redes sociales. La salida fue confirmada por la propia repartición a través de un comunicado oficial.

Según informó la Seremi de Salud de Valparaíso, la renuncia fue presentada durante la tarde de este 5 de abril y ya quedó aceptada.

El comunicado añade que Carlos Zamora asumirá como seremi subrogante, cargo al que llega desde la jefatura del Departamento de Salud Pública.

La repartición también indicó que la designación de la autoridad titular que reemplazará a Ibani será comunicada oportunamente en los próximos días. Por ahora, el ministerio no entregó mayores detalles sobre las razones de la salida.

Controversia de Aldo Ibani en redes sociales

La renuncia se conoce luego de que en redes sociales comenzaran a circular publicaciones y registros que cuestionaban la idoneidad del ahora exseremi.

Según trascendió, entre los antecedentes difundidos aparecieron acusaciones por una presunta venta de productos falsificados y dudas sobre su trayectoria profesional, en medio de un debate que escaló durante las últimas horas.

Hasta el cierre de esta nota, la autoridad sanitaria no había difundido una versión pública adicional sobre esos cuestionamientos.