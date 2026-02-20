Las hipótesis en análisis detrás de la fatal explosión en Renca: ¿Cómo se produjo el accidente en General Velásquez?

El Ministerio Público estableció inicialmente que la responsabilidad estaría radicada en el camión de Gasco que se volcó.

Cerca de las 8:20 horas de este pasado jueves, una explosión sorprendió a los vecinos del sector del empalme de la Ruta 5 con autopista General Velásquez, en una zona industrial de Renca.

En medio de la carretera, un camión de Gasco que transportaba gas licuado desde Quintero, se descarriló e impactó de frente con un camión que transitaba en sentido contrario.

Esto provocó una expulsión masiva del hidrocarburo y una posterior explosión que afectó a varios vehículos que transitaban por el lugar.

De forma paralela al combate de las llamas por los equipos de emergencia, se pudo confirmar que el hecho provocó al menos 4 fallecidos junto con 17 lesionados.

Renca: Las hipótesis en análisis tras la explosión fatal

Las prioridades durante las primeras horas de la emergencia fueron dos. La primera fue trasladar y someter a los primeros tratamientos médicos a las personas que fueron quemadas por la explosión; la segunda, fue impedir que se produjera una nueva explosión con el material residual en el camión accidentado.

Pero a esto se suma la investigación sobre las causas del hecho, y las eventuales responsabilidades penales que se puedan perseguir.

Ya ayer jueves la fiscal de la Fiscalía Regional Centro Norte, Macarena Cañas, había adelantado que “la línea de investigación apunta a establecer si hubo infracciones de tránsito por parte de alguno de los conductores involucrados“.

Respecto a los análisis iniciales, apuntó a que “según las cámaras de vigilancia obtenidas, la responsabilidad recaería en el chofer del camión de Gasco, quien habría perdido el control del vehículo, posiblemente a alta velocidad, provocando un choque en cadena con otro vehículo de gran tamaño”.

Finalmente, aseguró que “nos preocupa especialmente la identificación de los fallecidos. Las características del incendio dificultan este proceso, por lo que buscamos contactar directamente a sus familias antes de que se enteren por medios de comunicación”.

De esta forma, la prioridad investigativa será esclarecer si es que hubo alguna imprudencia vial o si se perdió el control del camión por otras circunstancias.