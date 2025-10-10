Control fronterizo: UDI anuncia que no respaldará la reforma si el Gobierno no aumenta el presupuesto de las Fuerzas Armadas

Desde la bancada señalaron que la falta de presupuesto “no solo es una falta de coherencia brutal, sino también de respeto hacia los miles de funcionarios militares”.

La bancada UDI anunció que no respaldará la reforma constitucional anunciada por el presidente Gabriel Boric para reforzar el control fronterizo si el gobierno no aumenta el presupuesto de las Fuerzas Armadas.

“No vamos a estar disponibles…”

Los diputados Cristhian Moreira y Sergio Bobadilla realizaron el anuncio tras la alerta que levantó el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, sobre la compleja situación financiera que enfrenta la institución.

Por lo mismo, adelantaron que no estarán disponibles a respaldar el anuncio del mandatario, quien indicó que ingresará una reforma constitucional para permitir, vía decreto supremo, que las FF. AA. se puedan desplegar en las fronteras y realizar controles de identidad y de registro, entre otras medidas, sin la necesidad de que el Congreso tenga que renovar dicha autorización cada tres meses.

“El Gobierno, pero en particular el Presidente Gabriel Boric, no pueden pretender que aprobemos una reforma que implica un mayor despliegue por parte de las Fuerzas Armadas en las fronteras, cuando al mismo tiempo las siguen asfixiando en materia presupuestaria. Es contradictorio exigirles un mayor despliegue y más responsabilidades, pero con los mismos recursos o incluso menos que antes”, señalaron.

Recalcaron que “no solo es una falta de coherencia brutal, sino también de respeto hacia los miles de funcionarios militares, que pese a las condiciones absolutamente precarias que en muchos casos mantienen, siguen sacrificándose a diario para garantizar la seguridad de todos (…). La guinda de la torta es que a poco más de un mes de las elecciones el Ejecutivo aún no les traspase los recursos por el despliegue que deben realizar”.

En esa línea, si bien los diputados Moreira y Bobadilla aclararon que como Bancada UDI “estamos completamente a favor de que las FF. AA. colaboren en el control fronterizo, porque es la única forma de evitar la migración ilegal”, reiteraron que “no vamos a estar disponibles a seguir cargándolas de funciones y tareas operativas, sin garantizarles los medios necesarios para que las puedan cumplir”.