Reforma al mercado de capitales: Gobierno presenta proyecto para facilitar acceso a la vivienda con ahorro estatal complementario y nuevo fondo hipotecario

El Presidente José Antonio Kast presentó este miércoles un proyecto de ley que busca facilitar el acceso a la vivienda mediante nuevas herramientas de ahorro y financiamiento hipotecario, además de una serie de cambios destinados a profundizar el mercado de capitales chileno.

Uno de los principales ejes de la iniciativa es la creación del Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI), cuyo objetivo será adquirir créditos hipotecarios originados por instituciones financieras. El gobierno señaló que el mecanismo apunta a generar una fuente permanente y de largo plazo para el financiamiento habitacional y contribuir a mejorar las condiciones de los préstamos.

El proyecto también propone crear el Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV), instrumento inspirado en el Ahorro Previsional Voluntario (APV) y destinado exclusivamente a reunir el pie para la primera vivienda. Una vez que las personas alcancen un determinado porcentaje de ahorro respecto del valor de la propiedad, el Estado complementará ese monto mediante una bonificación adicional.

Con ambos mecanismos, el Ejecutivo busca actuar sobre tres factores que inciden en el acceso al financiamiento: las tasas de interés, los plazos de los créditos y el ahorro necesario para cubrir el pie. La propuesta apunta, de esta forma, a ampliar el número de familias que pueden optar a un crédito hipotecario.

La iniciativa incorpora además modificaciones al mercado financiero, entre ellas una ampliación de los beneficios tributarios asociados al APV y cambios a la Ley de Fraudes.

También propone eximir de IVA la exportación de servicios financieros, facilitar la participación de inversionistas no residentes y ampliar determinadas exenciones tributarias, como parte del objetivo de posicionar a Chile como centro financiero regional.

Otro de sus componentes es una simplificación de las exigencias para empresas que buscan financiamiento en el mercado de capitales. El texto plantea reducir barreras de entrada y costos operativos para sociedades anónimas y administradoras de fondos, además de facilitar el acceso a recursos para compañías de alto crecimiento y proyectos de exploración minera.

Para este último segmento se propone crear un Estatuto de Incentivos para la Inversión en el Segmento Junior de la Bolsa. Las bolsas podrían establecer, previa autorización de la Comisión para el Mercado Financiero, un régimen especial para empresas de innovación y crecimiento y compañías de exploración minera, con requisitos simplificados y beneficios tributarios para sus inversionistas. Entre ellos figura un crédito contra el impuesto global complementario equivalente al 35% de la inversión, con un límite de 50 UTA, que la minuta estima en cerca de $40 millones.