IPoM de septiembre: Banco Central destaca que “la economía local se ha debilitado” durante el año y reduce perspectivas de crecimiento para 2026

Este miércoles, el Banco Central publicó el Informe de Políticas Monetarias (IPom) correspondiente a septiembre de 2026, en el cual destacó que “la economía local se ha debilitado en el transcurso del año”.

Durante el primer trimestre de 2026, el desempeño de la actividad se vio afectado principalmente por factores de oferta.

Mientras que a partir del segundo trimestre “se hizo presente una debilidad de la demanda, un deterioro del mercado laboral, un debilitamiento de los indicadores de confianza y los efectos negativos del alza de los combustibles en el ingreso de empresas y hogares”.

El ente emisor detalló que “entre las razones del débil desempeño de la economía, están los factores de oferta exhibidos a inicios de año y en meses recientes se apreció una desaceleración de la demanda interna, tanto en la parte pública como privada, con menores tasas de crecimiento en inversión y consumo”.

A ello se sumó el impacto de los sistemas frontales y las complejas condiciones climáticas ocurridas durante junio, julio y agosto, además de una menor producción minera.

Otro factor es el “débil desempeño” que se ha mantenido en el mercado laboral chileno tras la pandemia. Actualmente, la tasa de desempleo se mantiene en 9,5%, “comportamiento en el que se combinan factores de carácter persistente y algunos cíclicos”.

Una explicación se sostiene en el “importante incremento de los costos laborales durante los últimos años”, además de antecedentes que “apuntan al rol del proceso de automatización, mediado por la alta exposición de ciertas ocupaciones a estos cambios y una reducción en el costo relativo de la tecnología respecto del trabajo”.

IPom: Banco Central reduce perspectivas de crecimiento

Bajo ese contexto es que el Banco Central redujo las perspectivas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este 2026 respecto de junio, pasando de 1,0/1,75% a 0,25/0,75%.

De todos modos, con la aprobación de la megarreforma del gobierno, desde el 2027 esto “proveería un mayor impulso a la actividad, principalmente a través de la inversión“.

En esa línea, el PIB podría crecer entre 2% y 3% en 2027 y entre 2,25% y 3,25% en 2028.

“La proyección de crecimiento también supone que se irían disipando los factores de oferta que lo afectaron durante este año y que no habría disrupciones significativas por eventos climáticos”, indicó el banco en su informe.

Respecto a la inflación, la variable se ha mantenido con una “trayectoria coherente” respecto al IPoM anterior y que, en gran parte, la inflación local “ha seguido determinada por el alza del valor de los combustibles, cuyo traspaso a otros precios ha seguido los patrones históricos, en medio del conflicto en Medio Oriente”.

En el corto plazo, el comportamiento de la inflación se vería influenciado por la “interacción de los efectos opuestos de las menores previsiones de demanda y shocks de costos que siguen siendo relevantes”. Mientras que al mediano plazo la demanda se recuperaría y el shock de los costos disminuiría, pudiendo ubicar la inflación en su meta para el segundo trimestre del próximo año.

Así, la proyección de la inflación total se mantiene por sobre el 4% para fines de este año y alrededor del 3% para el segundo trimestre de 2027.