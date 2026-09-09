Quiroz adelanta alzas de $80 en el diésel y $30 en las bencinas para esta semana: “Empatizamos con las familias en esto de traspasar los precios”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que el Gobierno espera un alza del orden de $80 por litro en el diésel y de alrededor de $30 por litro en las bencinas de 93 y 97 octanos, ajuste que Enap informará esta tarde a través de sus precios estimados de combustibles.

“Probablemente esta semana tengamos un alza en el diésel del orden de los $80 y tantos pesos, y en la bencina de $30 y algo más. Vamos a ir graduando porque hoy podemos hacerlo y a comienzos de año no”, especificó en entrevista con Radio Bío Bío.

“Tuvimos que tomar la difícil, muy difícil decisión, y empatizamos con las familias en esto, de traspasar los precios“, añadió.

Alzas internacionales presionan al precio de los combustibles

El ministro explicó que, a inicios del actual Gobierno, la situación fiscal era compleja y coincidió con el shock histórico en el precio del petróleo derivado de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que afectó el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz.

“Las alzas afuera han sido enormes, en el diésel han sido gigantes, mucho más que el petróleo, y estamos en una situación compleja afuera, pero hoy la podemos enfrentar de mejor modo porque hemos hecho la pega”, aseveró.

El titular de Hacienda sostuvo que el ordenamiento de las cuentas fiscales durante este año permite hoy al Ejecutivo resistir de mejor forma los nuevos incrementos internacionales, que afectan especialmente al diésel, y graduar y espaciar más las alzas en comparación con lo que era posible a comienzos de año.