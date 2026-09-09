Pictor y Restoration Partners ganan desafío de Parque Arauco y probarán sus tecnologías en Chile, Perú y Colombia

Parque Arauco seleccionó a la startup chilena Pictor y a la estadounidense Restoration Partners como ganadoras de la tercera edición de su Startup Challenge, lo que permitirá a ambas compañías implementar pilotos de sus soluciones en centros comerciales de Chile, Perú y Colombia.

La convocatoria, organizada junto a la aceleradora de innovación corporativa INNSPIRAL, recibió 115 postulaciones provenientes de 15 países y estuvo enfocada en dos desafíos: automatización de contenidos para marketing omnicanal y construcción sostenible. Seis empresas, tres por cada categoría, llegaron a la etapa final. La compañía también informó públicamente este martes sobre la selección de ambos proyectos.

En el desafío de Marketing, la ganadora fue Pictor, startup chilena que ofrece un servicio que combina herramientas de inteligencia artificial con la supervisión de un equipo creativo humano. La propuesta apunta a automatizar contenidos y apoyar la estrategia omnicanal de la compañía.

En tanto, Restoration Partners, de Estados Unidos, se impuso en el desafío de Construcción con una tecnología de hormigón autorreparable biológico. Según la información entregada por Parque Arauco, el material contiene bacterias que se activan cuando una fisura permite el ingreso de agua y oxígeno, generando caliza para sellar la grieta.

“Parque Arauco ha sido una empresa muy vinculada a la innovación desde sus inicios. Algunas de las innovaciones han sido resultado del trabajo interno de nuestro equipo y otras han sido el resultado de la relación comercial con proveedores y emprendedores. Nuestro Startup Challenge busca ser una plataforma concreta para que el talento emprendedor pilotee sus soluciones en nuestras operaciones regionales, permitiéndonos optimizar procesos y entregar valor real a nuestros clientes y locatarios”, señaló Eduardo Pérez Marchant, CEO de Parque Arauco.

Los finalistas presentaron sus propuestas durante un Pitch Day realizado en el Teatro Mori de Parque Arauco Kennedy, ante un jurado integrado por ejecutivos de las operaciones de Chile, Perú y Colombia y representantes de las áreas vinculadas a los desafíos.

“El nivel de las postulaciones de esta edición refleja que el ecosistema emprendedor a nivel global está resolviendo problemas cada vez más específicos de la industria. Los proyectos que llegaron a la final no traían ideas, traían soluciones probadas y listas para escalar”, indicó Joselyn Bravo, socia y directora de INNSPIRAL.