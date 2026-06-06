Reforestación comunitaria marca el Día Mundial del Medio Ambiente en el Cerro Colorado junto al Presidente José Antonio Kast

La conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente tuvo como escenario el Cerro Colorado de Renca, donde se desarrolló una jornada de reforestación comunitaria encabezada por el Presidente José Antonio Kast.

La actividad formó parte del avance del Parque Metropolitano Cerros de Renca, iniciativa que busca recuperar espacios naturales urbanos, promover la participación ciudadana y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Región Metropolitana.

El proyecto contempla más de 200 hectáreas de parque público integradas a un sistema de cerros urbanos que supera las 700 hectáreas, con un impacto potencial cercano a los dos millones de personas. Actualmente, registra más de 82 mil árboles reforestados, la participación de más de 40 mil vecinos en actividades comunitarias y una inversión superior a los $2.000 millones en infraestructura verde.

Durante la actividad, el Mandatario destacó el trabajo conjunto que ha permitido impulsar la recuperación del cerro. “Esto no es solamente obra de un alcalde, es obra de un municipio”, señaló, valorando además la participación de organizaciones, empresas y entidades públicas involucradas en el proyecto.

Kast enfatizó que la iniciativa responde a una planificación de largo plazo y no únicamente a una jornada simbólica de plantación de árboles. “Hay un plan maestro, que siempre es fundamental. Esto no es solamente decir: ‘Vamos a ir a plantar árboles, vamos a ir a reforestar’. No, aquí hay un diseño, hay una proyección de dónde va cada hito en el tiempo”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a mantener el compromiso ciudadano con la recuperación ambiental del sector. “Lo más importante está por ocurrir, que son esos miles de familias o miles de personas que vienen subiendo y van a ir plantando árboles. Ojalá cada uno pudiera apadrinar uno de estos árboles”, indicó.

El Presidente también vinculó la recuperación del Cerro Colorado con la necesidad de fortalecer los espacios públicos y el sentido de comunidad. “Así como estamos recuperando un cerro, tenemos que ir recuperando nuestras ciudades. Cada uno puede hacer un aporte”, sostuvo.

La iniciativa contempla una alianza público-privada de US$ 14,5 millones destinada a obras de agua, senderos, miradores, infraestructura y rehabilitación ambiental, consolidando al Parque Metropolitano Cerros de Renca como uno de los proyectos de restauración urbana más ambiciosos del país.