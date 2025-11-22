Red y Metro anuncian plan especial por el Paris Parade, el concierto de Shakira y el fútbol este fin de semana en Santiago

Las autoridades adelantaron que el refuerzo incluirá extensiones horarias, desvíos preventivos y buses adicionales para enfrentar el alto flujo esperado en distintos puntos de la capital, con el objetivo de asegurar traslados más fluidos y evitar congestión.

El sistema de transporte público capitalino RED y Metro de Santiago implementará un amplio despliegue para acompañar los múltiples eventos programados este fin de semana en la Región Metropolitana, incluyendo el concierto de Shakira, el desfile Paris Parade y encuentros del campeonato nacional de fútbol.

La autoridad confirmó refuerzos en distintos recorridos de buses, desvíos en el Eje Alameda–Providencia y extensión horaria en el Metro de Santiago.

La noche del sábado estará marcada por el show de Shakira en el Parque Estadio Nacional, así como el duelo entre Universidad Católica y Palestino en el Claro Arena.

El domingo, en paralelo al Paris Parade —que considera el cierre del Eje Alameda-Providencia—, Colo Colo recibirá a Unión La Calera en el Estadio Monumental.

Refuerzos para el concierto de Shakira

Para el recital en Ñuñoa, Red Movilidad dispondrá de buses de apoyo desde las 23:00 horas con salidas desde el Parque Estadio Nacional hacia distintos puntos de la capital:

103 a Peñalolén

104 a La Florida y Puente Alto

506 a Maipú

506 a Peñalolén

516 a Alameda, terminales de buses y Pudahuel

Además, la Estación Intermodal Franklin incorporará refuerzos del servicio 201 rumbo a San Bernardo.

El Metro de Santiago extenderá su operación hasta las 00:30 horas, con accesos habilitados solo en Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa (L6). Las estaciones de salida serán:

Línea 3: Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.

Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

Desvíos por Paris Parade

El domingo 23 de noviembre, el tradicional desfile de globos gigantes recorrerá el eje entre Metro Salvador y la Plaza de la Ciudadanía.

Desde las 10:00 horas estarán cerradas ambas calzadas de Alameda-Providencia, generando desvíos en más de 40 servicios de Red Movilidad. Entre los recorridos modificados figuran:

106, 401, 405, 421 y 385 por El Parque – Blanco Encalada – Abate Molina

113 por San Ignacio

116, B15 y B27 por Bellavista

125 por Toesca

201 por Autopista Central

201e por Santa Isabel – Manuel Rodríguez

203 y 214 por José Miguel de la Barra

204, 205, 206, 207, 209, 271, 223, 226, 229, 271 y 403 por Av. Diez de Julio

208, B02 y B24 por Santa María

210I y 210v por Portugal – Av. Matta

230 por Av. La Paz

301 por Manuel Rodríguez

303, 307, 314, 315e por Santo Domingo

345, 404 e I09 por Av. España – Sazié

406, 407, 412, 418, 422, 424, 426, 513, 516, 518 y 519 por Curicó – Sazié – Abate Molina

419, 423 y 481 por Av. España – Blanco Encalada – Abate Molina

503, 504, 505, 508, 514 y 517 por Bilbao – Lira – José Miguel de la Barra

Operativo para el fútbol

En paralelo, Red reforzará su operación para los encuentros del campeonato nacional.

La noche del sábado, tras el partido entre Universidad Católica y Palestino, habrá buses de apoyo de los servicios C02, C02c y 421, con destino a Metro Escuela Militar y Alameda–Maipú.

El domingo, desde las 22:30 horas, se activarán refuerzos para el encuentro entre Colo Colo y Unión La Calera en el Estadio Monumental, con servicios 203 hacia Recoleta y 211 en dirección a San Bernardo.