País transporte público

Red y Metro anuncian plan especial por el Paris Parade, el concierto de Shakira y el fútbol este fin de semana en Santiago

Por CNN Chile

22.11.2025 / 17:33

{alt}

Las autoridades adelantaron que el refuerzo incluirá extensiones horarias, desvíos preventivos y buses adicionales para enfrentar el alto flujo esperado en distintos puntos de la capital, con el objetivo de asegurar traslados más fluidos y evitar congestión.

El sistema de transporte público capitalino RED y Metro de Santiago implementará un amplio despliegue para acompañar los múltiples eventos programados este fin de semana en la Región Metropolitana, incluyendo el concierto de Shakira, el desfile Paris Parade y encuentros del campeonato nacional de fútbol.

La autoridad confirmó refuerzos en distintos recorridos de buses, desvíos en el Eje Alameda–Providencia y extensión horaria en el Metro de Santiago.

La noche del sábado estará marcada por el show de Shakira en el Parque Estadio Nacional, así como el duelo entre Universidad Católica y Palestino en el Claro Arena.

El domingo, en paralelo al Paris Parade —que considera el cierre del Eje Alameda-Providencia—, Colo Colo recibirá a Unión La Calera en el Estadio Monumental.

Refuerzos para el concierto de Shakira

Para el recital en Ñuñoa, Red Movilidad dispondrá de buses de apoyo desde las 23:00 horas con salidas desde el Parque Estadio Nacional hacia distintos puntos de la capital:

  • 103 a Peñalolén
  • 104 a La Florida y Puente Alto
  • 506 a Maipú
  • 506 a Peñalolén
  • 516 a Alameda, terminales de buses y Pudahuel

Además, la Estación Intermodal Franklin incorporará refuerzos del servicio 201 rumbo a San Bernardo.

El Metro de Santiago extenderá su operación hasta las 00:30 horas, con accesos habilitados solo en Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa (L6). Las estaciones de salida serán:

  • Línea 3: Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.
  • Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

Desvíos por Paris Parade

El domingo 23 de noviembre, el tradicional desfile de globos gigantes recorrerá el eje entre Metro Salvador y la Plaza de la Ciudadanía.

Desde las 10:00 horas estarán cerradas ambas calzadas de Alameda-Providencia, generando desvíos en más de 40 servicios de Red Movilidad. Entre los recorridos modificados figuran:

  • 106, 401, 405, 421 y 385 por El Parque – Blanco Encalada – Abate Molina
  • 113 por San Ignacio
  • 116, B15 y B27 por Bellavista
  • 125 por Toesca
  • 201 por Autopista Central
  • 201e por Santa Isabel – Manuel Rodríguez
  • 203 y 214 por José Miguel de la Barra
  • 204, 205, 206, 207, 209, 271, 223, 226, 229, 271 y 403 por Av. Diez de Julio
  • 208, B02 y B24 por Santa María
  • 210I y 210v por Portugal – Av. Matta
  • 230 por Av. La Paz
  • 301 por Manuel Rodríguez
  • 303, 307, 314, 315e por Santo Domingo
  • 345, 404 e I09 por Av. España – Sazié
  • 406, 407, 412, 418, 422, 424, 426, 513, 516, 518 y 519 por Curicó – Sazié – Abate Molina
  • 419, 423 y 481 por Av. España – Blanco Encalada – Abate Molina
  • 503, 504, 505, 508, 514 y 517 por Bilbao – Lira – José Miguel de la Barra

Operativo para el fútbol

En paralelo, Red reforzará su operación para los encuentros del campeonato nacional.

La noche del sábado, tras el partido entre Universidad Católica y Palestino, habrá buses de apoyo de los servicios C02, C02c y 421, con destino a Metro Escuela Militar y Alameda–Maipú.

El domingo, desde las 22:30 horas, se activarán refuerzos para el encuentro entre Colo Colo y Unión La Calera en el Estadio Monumental, con servicios 203 hacia Recoleta y 211 en dirección a San Bernardo.

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

País Kast: “Invito a Jara a mirar los dolores humanos. Más que debates y polémicas, pongamos a las personas primero”
Incendio en campamento de Maipú deja dos casas destruidas y tres familias damnificadas
Presidente Boric advierte por altas temperaturas y pide extremar medidas para evitar incendios
Red y Metro anuncian plan especial por el Paris Parade, el concierto de Shakira y el fútbol este fin de semana en Santiago
Dos detenidos por secuestro en Quilleco: Habían obligado a la víctima a entrar a una casa donde fue golpeada
Alerta roja en Tiltil: Incendio forestal consumió 10 hectareas y deja ocho damnificado