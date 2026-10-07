Recortes a Ley Ricarte Soto: Chomali asegura que a los pacientes “no se les dejarán de entregar los medicamentos”

En el marco de la presentación del proyecto de ley del Presupuesto 2027, el Gobierno disminuyó en alrededor de 14% los recursos destinados a la Ley Ricarte Soto.

Cabe señalar que la norma creó un sistema de protección financiera para diagnósticos y/o tratamientos de 27 enfermedades de alto costo, que están definidas a través de decretos. Se trata de enfermedades oncológicas, metabólicas, raras o poco frecuentes.

La ley cubre el 100% del valor de los medicamentos, dispositivos médicos o alimentos de alto costo que están “expresamente garantizados para cada problema de salud definido, según el decreto que los fija”, señala el portal Ventanilla Única Social. Los problemas de salud cubiertos por la Ley Ricarte Soto se pueden revisar haciendo click aquí.

Si bien para el 2026 se otorgaron $189.696 millones a la iniciativa, para el 2027 se le asignaron $166.951 millones.

En ese sentido, la ministra de Salud, May Chomali, advirtió en entrevista con Radio Pauta que desde hace varios años la ley enfrenta problemas de financiamiento y que “gasta más recursos de los que se le asignan”. Según dijo, la ley gasta cerca de 50% más del dinero que se le asigna.

De todos modos, planteó que “al final del día, que tengamos un poco más de presupuesto, un poco menos de presupuesto, para los efectos prácticos de los pacientes no tiene ningún impacto”. Según dijo, se trata de un “tecnicismo”.

“Vamos a buscar fuentes de financiamiento, pero a los pacientes, ya sea los que van a entrar porque se les está diagnosticando recién o porque ya están con su tratamiento, no se les va a dejar de entregar el medicamento que necesitan“, aseguró la titular de Salud.

La autoridad comentó que el objetivo es hacer modificaciones a la Ley Ricarte Soto “porque tal como está no tiene sostenibilidad en el tiempo, porque siempre estamos haciendo este mismo juego”.

“A los pacientes les digo, fuerte y claro, si usted tiene una de las patologías cubiertas y tiene la indicación del medicamento, ese medicamento usted lo va a recibir, ya sea que ya lo esté necesitando o que vaya a necesitarlo”, reiteró Chomali.