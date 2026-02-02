Reconstrucción en Viña del Mar tras megaincendio: Poduje dice que “no hay un 45% de avance” y la Seremi de Vivienda responde

El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, se refirió a la gestión del actual Gobierno respecto de los trabajos de reconstrucción en Viña del Mar tras el megaincendio ocurrido en febrero de 2024. “No hay un 45% de avance. Tenemos 4 mil viviendas destruidas y solo 430 entregadas, lo que representa un 10% de avance”, afirmó.

Este lunes, el presidente electo José Antonio Kast, junto al futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, participaron en una ceremonia en conmemoración de las víctimas que dejó el megaincendio ocurrido en febrero de 2024.

“Fue una instancia íntima, donde hay mucho dolor. Hoy recordamos a las 138 víctimas de esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso: nuestro corazón y nuestra energía están puestos en acelerar la reconstrucción. Las pérdidas no materiales nunca van a poder ser repuestas; por tanto, lo que tenemos es resolver las cosas que están pendientes en la reconstrucción, que son muchas, y eso estamos tratando de hacer con los vecinos. Tenemos un diagnóstico bastante acabado”, señaló Poduje.

Agregó que “no hay un 45% de avance. Tenemos 4 mil viviendas destruidas y solo 430 entregadas, lo que representa un 10% de avance. Pero lo más grave es que hay 1.700 familias sin subsidio, algunas de ellas calificadas como ‘inhábiles’, lo que no corresponde en una catástrofe”, y enfatizó que la reconstrucción será un eje prioritario a partir del 11 de marzo de 2026.

Respuesta la Seremi de Vivienda de Valparaíso

Tras las declaraciones del arquitecto, la seremi de Vivienda de la Región de Valparaíso, Belén Paredes, respondió a los cuestionamientos sobre la reconstrucción en Viña del Mar y expuso que “tenemos un 45% de avance, que se compone de 453 viviendas terminadas o entregadas y cerca de 784 viviendas que se encuentran actualmente en ejecución”.

En esa línea, detalló que “1.483 viviendas están en etapa de proyecto, ya sea calificando permisos de la Dirección de Obras Municipales (DOM) o preparando proyectos. Esto entrega una cobertura total de 2.716 familias que se encuentran en poblaciones consolidadas. Esa cobertura es la que ha definido la norma e, incluso, hemos generado una modificación de un decreto, en el que se amplió la cobertura de una manera inédita, algo que no había ocurrido en ninguna otra reconstrucción. Esto respondió a las características particulares de este proceso, que requería cambios normativos y ciertas flexibilidades”.

Asimismo, enfatizó que se han terminado cerca de 100 obras urbanas y que otras aún se encuentran en proceso.