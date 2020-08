Durante este fin de semana, en redes sociales se viralizó una acusación en contra de la municipalidad de Recoleta y su alcalde, Daniel Jadue, que señala que el municipio habría sacado la mercadería de las cajas de alimentos del gobierno y las habrían repartido en bolsas con su propio logo.

La denuncia fue hecha por el concejal de la comuna, Mauricio Smok (UDI), quien publicó imágenes que, según afirmó, “muestran que en Recoleta las cajas se ocupan para hacer política”.

Muchos me han preguntado: ¿por qué las cajas llegaron abiertas? ¿Por qué faltan cosas?

También me mandan hechos para investigar, como esté, donde muestran que en recoleta las cajas se ocupan para hacer política.

Las cajas no son propiedad de la municipalidad, SINO DE LAS PERSONAS pic.twitter.com/wjogfZ5zw9

