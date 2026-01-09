Rechazan ampliar investigación de Daniel Jadue y comienza plazo para ingresar la acusación

Posteriormente, se abrirá un período de tiempo para fijar la audiencia de preparación de juicio oral.

Este viernes, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la ampliación a investigación al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el marco del Caso Farmacias Populares.

Por ello, la investigación del caso se cerró y empieza a correr el plazo de 10 días para que el Ministerio Público presente la acusación.

Posteriormente, hay un plazo de 25 días para fijar la audiencia de preparación de juicio oral.

Durante la audiencia se conocieron distintos detalles. Hace pocos días, el abogado Luis Hermosilla autorizó la revisión de su celular, ya que la defensa de Jadue intentaba demostrar la existencia de un supuesto complot entre algunos abogados para tratar de llevarlo a un caso judicial.

Tras ello, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte se había puesto en comunicación con la Fiscalía Metropolitana Oriente, que tiene en su poder el celular de Hermosilla, para consultar si era posible acceder a los mensajes.

Sin embargo, se señaló que se necesitaba la autorización expresa de un tribunal, donde se especificara a qué se quería tener acceso.

Con todo, el Tribunal señaló esta jornada que esto no es viable, por lo que decidió cerrar la investigación.