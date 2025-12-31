Recapturan en menos de 24 horas a reo liberado por error tras nueva falla en Gendarmería

Detectives de la PDI detuvieron al imputado la noche del martes tras una serie de diligencias en distintas comunas. Gendarmería apartó de sus funciones al funcionario involucrado y abrió una investigación.

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) recapturaron en menos de 24 horas al reo que había quedado en libertad por error el pasado 24 de diciembre, en la víspera de Navidad. La detención se concretó cerca de las 22:00 horas del martes, tras una serie de diligencias desplegadas en la Región Metropolitana.

Se trata de Mathias Jesús Fuentes Rojas, ciudadano chileno de 25 años, imputado que debía cumplir prisión preventiva, pero que fue liberado debido a una falla administrativa atribuida a Gendarmería.

Un operativo de búsqueda y detención

El subprefecto Adolfo Domínguez, jefe subrogante de la Brigada Investigadora de Robos Centro Norte (BRICO), explicó que la captura fue resultado de un trabajo coordinado entre distintas unidades policiales.

“Esta detención se logró a través de una investigación de un equipo multidisciplinario y de múltiples diligencias que permitieron la ubicación del sujeto”, señaló.

Domínguez agregó que “el equipo a cargo de la investigación logró esta detención en menos de 24 horas”, destacando la rapidez del operativo.

Según detalló la PDI, las labores de búsqueda se extendieron por distintas comunas de la capital, entre ellas Santiago, La Florida, Macul y Cerrillos, lo que permitió finalmente dar con el paradero del imputado.

El sujeto mantiene un amplio prontuario policial que incluye delitos de hurto, amenazas y robo en lugar no habitado. En esta causa, había sido formalizado además por maltrato de obra a personal de la PDI y microtráfico.

De acuerdo con los antecedentes, el imputado se opuso a un procedimiento policial y golpeó a detectives, lo que motivó la solicitud de prisión preventiva.