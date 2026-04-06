¿Rebaja de precios del TAG? Las opciones que baraja el MOP para mitigar impactos económicos en los conductores

El Gobierno estaría evaluando una opción de transferencias directas, y otra de ampliación de los contratos de operación para compensar bajas en los precios por circular por autopistas.

En medio de la histórica alza en el precio de los combustibles, se dio a conocer que el Gobierno del Presidente Kast estaría trabajando en una serie de iniciativas relacionadas con la estabilidad de los valores de tarifas.

Según la información de Diario Financiero, el Ministerio de Obras Públicas estaría evaluando opciones para mitigar los efectos económicos en los conductores del país.

La cartera, liderada por el ministro Martín Arrau apunta a la creación de un “Plan de Sostenibilidad Tarifaria“. Dicha iniciativa necesitaría una conversación con las empresas operadoras de carreteras.

En este contexto, una de las opciones apunta a una compensación monetaria por parte del MOP a las concesionarias.

La otra opción diría relación con una extensión de los plazos de los contratos, de modo que una reducción en los precios de los pórticos del TAG se equilibraría con un mayor tiempo de operación sobre las autopistas.

El director subrogante de la Dirección General de Concesiones, Juan Eduardo Chakiel, indicó que “por instrucción del ministro Arrau estamos permanentemente evaluando oportunidades de mejora en el sistema y contratos, como muchas veces se ha hecho, con el objetivo de resguardar su sustentabilidad en el tiempo y, en paralelo responder de mejor manera a las necesidades y experiencia de viaje de las personas y usuarios que utilizan estas infraestructuras a diario”.

Respecto a las conversaciones con las concesionarias, sostuvo que habrá un “diálogo con los actores involucrados y un análisis responsable de sus impactos, por tratarse de contratos vigentes y de un sistema que ha sido clave para el desarrollo del país”.