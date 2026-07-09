Epic Games Store regala dos nuevos juegos para PC: cómo descargar Nova Lands y Tattoo Tycoon gratis

Epic Games Store renovó su promoción semanal de juegos gratuitos y ya permite reclamar dos nuevos títulos para PC: Nova Lands y Tattoo Tycoon.

Ambos videojuegos estarán disponibles sin costo hasta el 16 de julio. Para conservarlos, los usuarios solo deben ingresar a la tienda digital con su cuenta de Epic Games y agregarlos a su biblioteca dentro del plazo de la promoción.

Una vez reclamados, los juegos quedan asociados a la cuenta del usuario y podrán descargarse posteriormente, incluso cuando la oferta haya terminado.

Qué juegos regala Epic Games Store esta semana

El primero de los títulos gratuitos es Nova Lands, un juego de construcción, exploración y automatización ambientado en un nuevo planeta.

En esta propuesta, los jugadores deben levantar una base, recolectar recursos y automatizar procesos para aumentar su productividad. Además, la exploración del entorno incluye combates, jefes y recompensas.

El segundo juego disponible es Tattoo Tycoon, un simulador de estrategia y gestión en el que el usuario debe administrar su propio estudio de tatuajes.

La experiencia incluye elegir diseños para los clientes, expandir el negocio, abrir nuevas sucursales y tomar decisiones para convertir el local en uno de los más populares.

Cómo reclamar Nova Lands y Tattoo Tycoon gratis

Para obtener los juegos, los usuarios deben entrar a Epic Games Store, iniciar sesión con su cuenta y buscar la sección de juegos gratis.

Luego, deben seleccionar Nova Lands y Tattoo Tycoon, agregarlos a la biblioteca y completar el proceso de compra con precio cero.

La promoción estará disponible solo hasta el 16 de julio, por lo que quienes quieran sumarlos a su cuenta deberán hacerlo antes de que sean reemplazados por los próximos títulos gratuitos.

Cuáles serán los próximos juegos gratis de Epic Games Store

Epic Games Store también anticipó los próximos juegos que estarán disponibles gratis en la plataforma.

A partir del 16 de julio, los usuarios podrán reclamar Echo Generation: Midnight Edition y Luto, que estarán disponibles sin costo hasta el 23 de julio.