¿Demolerán la Casona Consistorial de Peñalolén? Municipio aclara qué ocurrirá con el edificio

Esta semana, se instaló un letrero afuera de la antigua Casona Consistorial de Peñalolén, el cual indicaba que el inmueble sería demolido, lo que generó dudas respecto del futuro del edificio.

El 23 de julio del año anterior, la casona municipal se vio gravemente afectada por un incendio que consumió el 25% de su estructura, según informó el alcalde de la comuna, Miguel Concha.

Según recabó la Radio Tres Puntos, la Municipalidad sostuvo que “la casona no será demolida. El proyecto consiste en el retiro de elementos dañados por el incendio, tales como tabiquería, techumbres, cubiertas, cerchas, maderas, entre otros”.

Además, el municipio añadió que se iniciarán labores de despeje para iniciar la reconstrucción del inmueble.

El 23 de julio del año anterior, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, entregó su apoyo y ofreció apoyo inmediato y recursos para la reconstrucción del edificio.