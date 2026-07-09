Warner Bros. prepara una nueva versión de “Liberen a Willy” con los hermanos Russo como productores

Warner Bros. desarrolla una nueva versión de “Free Willy” (Liberen a Willy), la aventura familiar de los años 90, con Anthony y Joe Russo como productores a través de su compañía AGBO. El estudio ya contrató a las guionistas Mary-Margaret Kunze y Jade Halley Bartlett para escribir el libreto de esta nueva producción.

Un clásico que marcó a toda una generación

La cinta original, estrenada en 1993, narra la historia de un niño huérfano que entabla amistad con una orca. En su momento, la película se convirtió en un fenómeno mundial: recaudó 153.7 millones de dólares en taquilla global, frente a un presupuesto de apenas 20 millones de dólares. El éxito derivó en varias secuelas para cine, una serie animada de televisión y una continuación estrenada directamente en video.

Según reportó Variety, el equipo de producción de este nuevo proyecto queda integrado por Angela Russo-Otstot de AGBO, Michael Disco y Kassee Whiting, mientras que los hermanos Russo junto a Lauren Shuler Donner figuran como productores ejecutivos. Courtney Baker se suma como coproductora del filme. Por parte del estudio, Jesse Ehrman y Cate Adams supervisan el desarrollo de la película.

En cuanto a representación, Kunze trabaja con CAA y Henry Huang de Heroes & Villains Entertainment, mientras que Bartlett está representada por UTA y también por Henry Huang, de la misma agencia.