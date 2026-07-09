Squella valora acuerdo con el PPD por invariabilidad tributaria y llama a no llevar la discusión al TC

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, valoró el acuerdo alcanzado con parlamentarios del PPD en torno a la invariabilidad tributaria, en el marco de la discusión del proyecto de reconstrucción.

Sus declaraciones se dan a pocos días de que la iniciativa sea votada en particular en la sala del Senado, en medio de negociaciones entre el Gobierno y distintos sectores políticos para asegurar apoyos en medidas clave del proyecto.

“La próxima semana votamos en sala el proyecto en particular. Se van sumando los apoyos para ciertas medidas”, afirmó Squella.

Squella celebra acuerdo con senadores del PPD

El parlamentario destacó el entendimiento alcanzado con el PPD y llamó a otras bancadas a sumarse al debate con propuestas propias.

“Celebramos el esfuerzo que se ha hecho por llegar a un acuerdo en términos de la invariabilidad por parte de los parlamentarios del PPD, los senadores en particular, y espero que ese espíritu también sea recogido por parte de otras bancadas que hasta el momento no se han pronunciado”, sostuvo.

En esa línea, Squella afirmó que distintos sectores aún pueden poner ideas sobre la mesa para acercar posiciones con el Ejecutivo.

“Sabemos que muchos de ellos tienen ideas que perfectamente podrían ponerse sobre la mesa para buscar y hacer el esfuerzo, en definitiva, al menos para buscar puntos de encuentro con el Gobierno”, agregó.

El presidente republicano también apuntó contra quienes han planteado la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional por algunas normas del proyecto.

“Ese es el llamado que nosotros hacemos a pocos días de que se vote el proyecto en la sala, y también un llamado a tratar de cuidar la institucionalidad”, dijo.

Squella sostuvo que el desacuerdo político con una medida no basta, por sí solo, para judicializar la discusión ante el TC.

“El hecho de que a alguien no le guste alguna medida en particular no significa que uno tiene que ponerle una camisa de fuerza al Tribunal Constitucional el día de mañana con aspectos que en nada tienen relación con algún tipo de precepto constitucional que eventualmente pudieran estar afectando”, señaló.

Finalmente, el senador advirtió que trasladar el debate político al plano jurídico puede ser un error.

“Poner en la discusión política el ámbito jurídico en el que se mueve el Tribunal Constitucional es una mala idea, y yo esperaría que quienes están en esa línea ojalá vuelvan a la discusión técnica política que se está dando en las respectivas comisiones del Senado”, cerró.