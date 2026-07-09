La representación LGBTQ+ en el cine cae por tercer año consecutivo, según nuevo informe de Glaad

Un nuevo informe anual de la organización de defensa LGBTQ+ Glaad revela que apenas 46 de las 225 películas estrenadas en 2025 contienen personajes LGBTQ+, lo que representa solo el 20.4% de la producción cinematográfica del año. La cifra marca el tercer descenso consecutivo en representación, tras el máximo histórico de 28.5% registrado en el estudio de 2023.

Terror y presupuesto medio, los puntos destacados

El informe identifica a las películas de presupuesto medio como un espacio positivo para la representación, y destaca títulos como “Downton Abbey: The Grand Finale”, “After the Hunt” e “I Know What You Did Last Summer”.

El género de terror también sobresalió: “The Parenting”, “Companion” y “Weapons” incluyeron personajes queer, y cada una recaudó más del doble de su presupuesto de producción en taquilla.

Aunque los personajes LGBTQ+ ocuparon mayormente roles secundarios, Glaad destaca a “Hedda” de Nia DaCosta, “Blue Moon” con Ethan Hawke y “Sorry, Baby” de Eva Victor como ejemplos donde estos personajes tuvieron protagonismo y buena recepción crítica.

La representación trans, en cambio, registra un panorama más crítico: el estudio no encuentra ningún caso de inclusión trans entre las más de 200 películas analizadas.

Según reportó The Guardian, Sarah Kate Ellis, presidenta y directora ejecutiva de Glaad, advierte que la industria arriesga perder a una generación de espectadores si no invierte en historias inclusivas. En esa línea, Megan Townsend, directora senior de investigación de la organización, señala que la Generación Z tiene la mayor proporción de espectadores de cine en Norteamérica, y que más del 23% de los estadounidenses menores de 30 años se identifican como LGBTQ, según datos de Gallup citados en el informe.