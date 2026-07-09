Tribunal mantiene arresto domiciliario nocturno y prohibición de acersarse a la municipalidad para Daniel Jadue

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago modificó este jueves las medidas cautelares del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

En la audiencia de revisión, el tribunal mantuvo el arresto domiciliario nocturno y la prohibición de acercarse a la Municipalidad de Recoleta. Sin embargo, modificó la firma semanal a mensual y levantó la prohibición de que el exedil se acerque a funcionarios municipales.

Asimismo, según consignó La Tercera, se rechazó la solicitud de la defensa de Jadue para revocar por completo las restricciones más severas.

Desde el Ministerio Público, el fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Marcelo Cabrera, valoró el fallo del tribunal.

“Nos parece que, por lo menos, la columna vertebral de las medidas cautelares, que tenían que ver con la prohibición de acercarse a la municipalidad y el arresto domiciliario nocturno, se mantuvieron. Por lo tanto, desde esa perspectiva quedamos tranquilos”, señaló.

Respecto a la decisión del tribunal de revocar la prohibición del exalcalde de acercarse a testigos, explicó: “Sostuvimos que nos parecía que esa medida cautelar respecto de testigos y coimputados se debía mantener, pero el tribunal, digamos, en ese sentido no la acogió”.