Sobrevivientes de Epstein aseguran que su asistente, Lesley Groff, mintió ante el Congreso en su testimonio

(CNN) – Lesley Groff, asistente de largo tiempo de Jeffrey Epstein, declaró el mes pasado ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que nunca conoció a ninguna de las jóvenes que proporcionaban masajes a Epstein y que desconocía por completo sus edades. Sin embargo, múltiples sobrevivientes entrevistados por CNN, cuatro de ellas de forma pública y dos bajo anonimato, cuestionan distintos puntos de ese testimonio.

Versiones opuestas sobre el conocimiento de las víctimas

Marina Lacerda, quien dice haber conocido a Epstein en 2002 cuando estaba por cumplir 14 años, asegura que veía a Groff regularmente y que la asistente le preguntaba directamente por la edad y el origen de las jóvenes que llevaba a las sesiones. Otras sobrevivientes, como Sharlene Rochard y una víctima anónima, señalan que Groff manejaba datos de pasaportes para organizar viajes, lo que hacía imposible que desconociera sus edades reales.

Groff también negó ante los legisladores haber entregado dinero en nombre de Epstein o haber pisado la residencia neoyorquina del financista entre 2001 y 2013. Frente a esto, Lacerda relata que recibía sobres con billetes de cien dólares de manos de Groff, mientras que otra sobreviviente asegura haber acudido a recoger dinero en efectivo cada dos días. Además, varias víctimas afirman haberla visto personalmente dentro de esa vivienda en múltiples ocasiones.

Groff describió a Epstein como un “manipulador maestro y engañador” que mantuvo oculto su abuso, y declaró: “Durante 18 años trabajé para el Dr. Jekyll pero nunca se me permitió ver al verdadero Sr. Hyde”.

Groff fue mencionada como posible co-conspiradora en el acuerdo de no enjuiciamiento alcanzado en 2008 en Florida, aunque nunca enfrentó cargos formales. Su abogado no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Una portavoz del Comité de Supervisión indicó que la transcripción del testimonio de Groff se está revisando contra la evidencia disponible. El representante demócrata Suhas Subramanyam señaló que, de comprobarse que mintió, “debería confesar o enfrentar sanciones penales”, mientras que la ley federal castiga las declaraciones “materialmente” falsas ante el Congreso realizadas de forma consciente.