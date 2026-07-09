José Antonio Kast entrega mensaje en el marco de los 200 años de la Presidencia: “Una República necesita obras que tengan un sentido para la vida de los chilenos”

Durante este jueves, en el marco de la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República, el Presidente José Antonio Kast entregó un mensaje durante la ceremonia.

Al inicio de su intervención, el jefe de Estado respondió a los dichos del expresidente Gabriel Boric, quien afirmó sobre Kast: “Hemos sido rivales en ideas y lo seguiremos siendo, pero nos une Chile”. Al respecto, el Mandatario comentó: “Hemos sido rivales y cada uno, desde sus convicciones, piensa siempre en Chile y en el honor de servir a la patria, más allá de las diferencias que uno puede tener”.

En esa línea, destacó el legado de los expresidentes que lo antecedieron

“Mirar estos 200 años nos hace reflexionar”, expresó, y destacó algunos hitos de la historia nacional, como el legado de Bernardo O’Higgins y José Miguel Carrera, quienes, según señaló, “entendieron que esa libertad, para mantenerse en el tiempo, requería de instituciones sólidas y de un Estado robusto que protegiera nuestras libertades”.

Asimismo, puso énfasis en el proceso de construcción y consolidación de la República tras la Independencia del país.

“Una República necesita obras que tengan un sentido para la vida de los chilenos y sus familias”, afirmó.

La ceremonia se realizó en el Museo Histórico Nacional y contó con la participación de los expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Gabriel Boric. También asistieron la exprimera dama Cecilia Morel y Miguel Patricio Aylwin, en representación de su padre, Patricio Aylwin, quien fue el primer Presidente de la República elegido tras el retorno a la democracia, luego de la dictadura cívico-militar.

Mira aquí la transmisión completa