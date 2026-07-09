¿Vuelven las lluvias este fin de semana? Revisa el pronóstico para la zona centro-sur

Posterior al sistema frontal que se instaló en el sur del país durante los últimos días, Meteored anunció que un ciclón extratropical llegará a la zona centro-sur a contar del jueves 9 de julio.

Las lluvias se registrarán durante la madrugada del viernes 10 de julio entre las regiones de Ñuble y Los Ríos, y afectarán los sectores del valle, la precordillera y la cordillera.

También existe la posibilidad de que se registren tormentas eléctricas durante la mañana del viernes en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

En paralelo, se estima que las rachas de viento rondarán los 50 km/h en el litoral de las regiones de Ñuble y Biobío, así como en el valle de la provincia de Malleco. En tanto, las comunas cordilleranas de las regiones de Ñuble y Biobío registrarán rachas de hasta 60 km/h.

Entre el mediodía y la tarde del viernes, las lluvias más intensas tenderán a concentrarse en los sectores precordilleranos y cordilleranos de la zona centro-sur del país. En las comunas ubicadas en el valle, las precipitaciones serán más débiles.

¿Una tarde cálida?

El pronóstico de GFS (Sistema Global de Pronóstico) anticipa que se registarán precipitaciones para la madrugada del 11 de julio en las regiones de La Araucanía y Los Ríos. Por la mañana estará acompañado de chubascos débiles; el desplazamiento lento del ciclón permitirá que las precipitaciones lleguen hasta la Región de Biobío y la precordillera de la Región de Ñuble, que persistirían hasta la noche.

Se espera que la temperatura máxima llegue a los 12 °C en las regiones del Ñuble y el Biobío.

Para la jornada mañanera del domingo 12 de julio, en algunos sectores del centro sur se sentirá frío. Las temperaturas mínimas rondarán los -2 °C en Lonquimay y Malalcahuello y con 1 °C en Ralco, Melipeuco, Liquiñe y Neltume.

Mientras que la tarde del domingo, en la precordillera de las regiones del Ñuble y Biobío, se sentirá un ambiente más cálido.

Para San Fabián de Alico se espera que alcance los 21 °C de temperatura máxima, mientras que en Antuco llegarán a los 20 °C.