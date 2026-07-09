Diputadas de oposición recurren a Contraloría por eventuales irregularidades en aumentos de sueldo en el Ministerio de la Mujer

Durante este jueves, las diputadas Constanza Schönhaut (Frente Amplio) y Carolina Cucumides, acudieron hasta la Contraloría General de la República (CGR) para solicitar que se intestigue una denuncia por presuntos aumentos sueldos y otros beneficios remuneratorios en el Ministerio de la Mujer.

La integrante de la Comisión de la Mujer Schönhaut, señaló que presentaron un requerimieno en el ente contralor “en atención a las denuncias que han salido a la luz respecto a eventuales irregularidades en el uso de recursos públicos por parte del Ministerio, en particular en aquello relativo a aumentos y beneficios remuneratorios por fuera de los procedimientos establecidos en la ley”.

“Nos parece de máxima gravedad que puedan existir este tipo de irregularidades y pedimos a Contraloría un pronunciamiento para que dé cuenta de la legalidad de estos actos, si es que se tomó razón o no de aquellos, y si efectivamente hay un buen uso de estos recursos y si es necesaria eventualmente una auditoría sea interna o externa”, detalló.

Cabe mencionar que la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer (ANFUMMEG), y además, la ministra Judith Marín ordenó una investigación sumaria para este caso.

En cuanto a los pasos a seguir, las parlamentarias de oposición detallaron que solicitaron, en la Comisión de la Mujer, que se agende una sesión especial para citar a la ministra Marín y a la subsecretaria Marcia Raphael, con el fin de que aclaren la “ejecución presupuestaria” y las “posibles irregularidades”.

Los antecedentes del caso

La ANFUMMEG señaló el pasado 3 de julio que existen retrasos y problemas en pagos de horas extras, viáticos, sala cuna y a proveedores. Además, sostienen que hay procedimientos mal elaborados y compras públicas fallidas.

Desde la salida de la exsubsecretaria de la Mujer, Daniela Castro, señalaron que aún existen funcionarios de confianza que fueron contratados por ella, lo que dificultaría una transición institucional adecuada. Además, se sumaron las denuncias por beneficios de remuneraciones autootorgados durante el período de transición de autoridades.

“No toleraré ninguna mala práctica”

Por su parte, la secretaria de Estado, Judith Marín, enfatizó que no tolerará irregularidades en su cartera e iniciará una investigación interna.

“No toleraré ninguna mala práctica. He instruido iniciar una investigación sumaria para esclarecer los antecedentes denunciados”, señaló a través de X.

Asimismo, añadió que “las decisiones administrativas señaladas no fueron autorizadas por esta ministra” y que algunas de las personas apuntadas en el comunicado del gremio “ya no forman parte del ministerio”.