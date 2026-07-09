Diputadas de oposición recurren a Contraloría por eventuales irregularidades en aumentos de sueldo en el Ministerio de la Mujer

Durante este jueves, las diputadas Constanza Schönhaut (Frente Amplio) y Carolina Cucumides, acudieron hasta la Contraloría General de la República (CGR) para solicitar que se intestigue una denuncia por presuntos aumentos sueldos y otros beneficios remuneratorios en el Ministerio de la Mujer.
La integrante de la Comisión de la Mujer Schönhaut, señaló que presentaron un requerimieno en el ente contralor “en atención a las denuncias que han salido a la luz respecto a eventuales irregularidades en el uso de recursos públicos por parte del Ministerio, en particular en aquello relativo a aumentos y beneficios remuneratorios por fuera de los procedimientos establecidos en la ley”.
“Nos parece de máxima gravedad que puedan existir este tipo de irregularidades y pedimos a Contraloría un pronunciamiento para que dé cuenta de la legalidad de estos actos, si es que se tomó razón o no de aquellos, y si efectivamente hay un buen uso de estos recursos y si es necesaria eventualmente una auditoría sea interna o externa”, detalló.
Cabe mencionar que la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer (ANFUMMEG), y además, la ministra Judith Marín ordenó una investigación sumaria para este caso.
En cuanto a los pasos a seguir, las parlamentarias de oposición detallaron que solicitaron, en la Comisión de la Mujer, que se agende una sesión especial para citar a la ministra Marín y a la subsecretaria Marcia Raphael, con el fin de que aclaren la “ejecución presupuestaria” y las “posibles irregularidades”.
Los antecedentes del caso
La ANFUMMEG señaló el pasado 3 de julio que existen retrasos y problemas en pagos de horas extras, viáticos, sala cuna y a proveedores. Además, sostienen que hay procedimientos mal elaborados y compras públicas fallidas.
“No toleraré ninguna mala práctica”
Por su parte, la secretaria de Estado, Judith Marín, enfatizó que no tolerará irregularidades en su cartera e iniciará una investigación interna.
“No toleraré ninguna mala práctica. He instruido iniciar una investigación sumaria para esclarecer los antecedentes denunciados”, señaló a través de X.
Asimismo, añadió que “las decisiones administrativas señaladas no fueron autorizadas por esta ministra” y que algunas de las personas apuntadas en el comunicado del gremio “ya no forman parte del ministerio”.
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